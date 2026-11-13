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De Zerbi est le king de la Premier League
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 16:06

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De Zerbi est le king de la Premier League

De Zerbi est le king de la Premier League

L’employé du mois. Après un début de saison cauchemardesque laissant présager un nouveau départ fracassant, Roberto De Zerbi a su redresser la barre en remportant quatre des cinq dernières rencontres à la tête de Tottenham, lui permettant ainsi d’être élu entraîneur du mois d’octobre en Premier League.

Le club de Londres revient de loin après avoir obtenu son premier succès de la saison le 19 octobre face au modeste promu Coventry (3-1). Depuis, l’ancien coach de l’OM et sa bande ont réalisé l’immense exploit de revenir à un point de la première partie de tableau. Une sacrée perf’ quand on a dépensé plus de 350 millions d’euros lors du mercato.…

MB pour SOFOOT.com

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