De Wever, nouveau Premier ministre belge, illico "dans le grand bain" de l'UE

Le roi Philippe de Belgique (d) et le Premier ministre Bart De Wever pour la cérémonie de prestation de serment au Palais royal, à Bruxelles, le 3 février 2025 ( BELGA / JASPER JACOBS )

Le chef des conservateurs flamands, Bart De Wever, est devenu lundi le nouveau Premier ministre belge avant de participer dans la foulée à sa première réunion de dirigeants l'UE, une enceinte que la Belgique va faire pencher un peu plus à droite.

Le dirigeant de 54 ans, qui a prêté serment devant le roi Philippe avec ses 14 ministres --dix hommes et quatre femmes--, est le premier indépendantiste flamand à prendre la tête du gouvernement fédéral en Belgique.

Près de huit mois après les élections législatives, marquées par la victoire de sa formation (N-VA) en Flandre, il va ancrer le pays davantage à droite avec ses quatre partenaires de coalition, dont le parti libéral francophone (MR) devenu première force politique en Wallonie en détrônant les socialistes.

Sur le plan de la Défense européenne, le sujet de la réunion de l'UE, Bart De Wever a assuré que la Belgique comptait bien respecter le seuil des 2% du PIB dédiés au budget Défense (contre 1,3% actuellement), un objectif fixé de longue date pour tous les pays membres de l'Otan.

"L'Europe a été un peu paresseuse sur le sujet de la Défense, M. Poutine nous a réveillés", a déclaré le Belge à son arrivée à cette réunion. Mais il a souligné qu'il était fondamentalement "atlantiste" et soucieux de "continuer l'alliance avec les Etats-Unis" à l'ère Trump.

Au plan national, le nouveau gouvernement belge entend durcir la politique de l'asile et les conditions d'obtention des aides sociales pour les exilés, renforcer la sécurité et la lutte contre le narco-trafic. Sur le plan socio-économique, il compte "récompenser le travail" en limitant à deux ans le droit aux allocations chômage.

Le roi Philippe de Belgique (c), le Premier ministre Bart De Wever (g) et les ministres du gouvernement lors de la prestation de serment au Palais royal à Bruxelles, le 3 février 2025 ( BELGA / JASPER JACOBS )

L'arrivée de Bart De Wever au "16 rue de la loi", le Downing street de Bruxelles, lui a valu les félicitations d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a souhaité "une coopération étroite sur compétitivité, migration et sécurité", les grandes priorités de l'UE.

Dès samedi, sur le réseau X aussi, l'eurodéputée française Marion Maréchal, alliée d'Eric Zemmour, avait elle aussi félicité le dirigeant belge.

La nièce de Marine Le Pen a relevé les partis européens associés dans le groupe ECR (droite radicale) au Parlement de Strasbourg comptaient désormais "trois Premiers ministres à la table du Conseil européen", avec l'Italienne Giorgia Meloni et le Tchèque Pietr Fiala. La N-VA de Bart De Wever a trois élus chez ECR.

- "Au boulot!" -

Lundi matin, Bart De Wever a comparé à un plongeon "dans le grand bain" sa participation à une réunion de dirigeants européens. Il a dit déjà connaître Mme Meloni, mais va découvrir la plupart de ses homologues. "Et maintenant, au boulot!", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Après une longue attente de sept mois et demi depuis les élections de juin, un accord de coalition à cinq avait été scellé vendredi soir, un compromis rendu compliqué par l'effort budgétaire et les importantes réformes socio-économiques à mener pour assainir les finances publiques.

Avec un déficit public attendu pour 2024 à 4,6% du PIB, la Belgique est un des pires élèves de l'UE, et le gouvernement De Wever compte dégager 20 milliards d'euros pour rentrer progressivement dans les clous européens... en limitant les dépenses publiques dans de nombreux secteurs tout en relevant le budget de Défense.

Outre l'Alliance néoflamande, la coalition réunit les chrétiens-démocrates (CD&V) et les socialistes flamands (Vooruit), ainsi que deux formations francophones, le Mouvement réformateur (MR, libéral) et les Engagés (centriste). Les cinq partis représentent 81 des 150 députés de la nouvelle Chambre élue le 9 juin.

Le président du Conseil européen Antonio Costa accueille le nouveau Premier ministre belge Bart De Wever lors d'une réunion des dirigeants de l'UE à Bruxelles, le 3 février 2025 ( POOL / NICOLAS TUCAT )

Côté casting, son équipe ignore le principe de la parité, avec une forte majorité d'hommes.

"C'est dommage", a regretté Bart De Wever, en rappelant que la désignation des ministres était la responsabilité des chefs des partis de la coalition.

Le nouvel attelage succède à celui du libéral Alexander De Croo en place depuis octobre 2020. Il signe le retour au pouvoir de la N-VA, déjà associée à un gouvernement de centre droit entre 2014 et 2018. Deux "anciens" de cette période, Jan Jambon et Theo Francken, prennent respectivement les portefeuilles des Finances et de la Défense.

Du côté des visages déjà présents dans le gouvernement sortant, le socialiste flamand Frank Vandenbroucke conserve la Santé, tandis qu'Annelies Verlinden (CD&V) passe à la Justice en laissant l'Intérieur au libéral francophone Bernard Quintin. Le centriste francophone Maxime Prévot a été désigné chef de la diplomatie.