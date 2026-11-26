De Saturday Night Live aux familles françaises, les sœurs en première ligne auprès des parents âgés

Les sœurs en première ligne auprès des parents âgés ( AFP / THOMAS KIENZLE )

"Je suis épuisée, et mon frère ne fait pas grand chose" : comme de nombreuses femmes, Martine est devenue celle vers qui toute la famille se tourne pour s'occuper de sa mère âgée. Un déséquilibre récemment mis en scène aux États-Unis par l'émission Saturday Night Live, et qui se vérifie aussi en France.

"Mon père c'est tout pour moi! Alors quand j'ai réalisé que son état diminuait, j'ai compris qu'il fallait lui trouver les meilleurs soins (...) Et j'ai entendu parler de +Soeur+!", explique l'humoriste John Mulaney dans le sketch télévisé diffusé mi-novembre.

Il présente, sous la forme d'une publicité, un système de prise en charge des parents malades, gratuit et disponible 24/24 : la soeur de la fratrie.

Selon CNN, des millions de personnes ont regardé l'émission qui a fait exploser les forums de proches aidants partout dans le pays.

"C'est une question majeure et quotidienne pour de nombreuses personnes" dans les pays occidentaux, analyse Quitterie Roquebert, maîtresse de conférence en économie à Strasbourg.

En France, Pélagie (prénom modifié), 77 ans, se retrouve très bien dans le personnage de la gentille soeur bonne à tout faire du sketch de Saturday Night Live.

Pendant des années, cette Bretonne s'est occupée de sa mère. "J'emmenais maman à ses rendez-vous, je lui préparais ses repas, je m'occupais du linge, elle venait manger chez nous tous les week-ends", se souvient-elle. Son frère, installé avec sa famille à seulement 50 mètres, ne participait quasiment pas.

Parmi les enfants aidant un parent à domicile, l'aide est plutôt égalitaire, sauf dans les fratries mixtes, où les filles apportent en moyenne deux fois plus d'aide que leurs frères, selon Maks Banens, sociodémographe au Centre Max Weber à l'Université Lumière Lyon 2.

"Pour moi, c'est une question de pouvoir : dans les fratries mixtes, la répartition de l'aide se joue souvent dans un rapport de domination qui conduit les filles à prendre en charge le parent âgé bien davantage que leurs frères."

Dans la famille de Pélagie, il n'y a pas eu de discussion pour savoir qui aiderait à quoi. "Ça s'est fait naturellement. Pour maman c'était logique que ce soit sa fille qui s'occupe d'elle. Son fils, lui, était son garçon qu'elle protégeait".

"Je méritais mieux que ça"

Martine (prénom modifiée), retraitée de 70 ans, est la seule fille d'une fratrie de quatre enfants. Elle habite à 2H30 de route du domicile de sa mère, tandis que l'un de ses frères réside à côté.

"J'ai l'impression d'avoir un frein à tout ce que j'ai envie de faire", soupire Martine. Car malgré la distance, elle gère le quotidien de sa mère de 94 ans qui vit toujours dans sa maison de Normandie, avec des phases de démence de plus en plus fréquentes. Sa mère reçoit la visite d'aides à domicile mais c'est systématiquement Martine qu'elles appellent en cas de question ou de problème.

"Je demande à mes frères de m'aider, pour l'installation de la fibre ou parce que je dois m'absenter, mais ils ne font rien. Ils se disent sans doute que je fais ça très bien!", regrette-t-elle.

Si les filles sont plus souvent les aidantes dans les fratries mixtes, il est aussi intéressant d'observer la répartition des tâches lorsqu'elle existe, souligne Quitterie Roquebert.

"Les femmes prennent davantage en charge l'entretien du domicile, les soins ou les courses, tandis que les hommes s'occupent plus souvent des démarches administratives", plus valorisantes, explique l'universitaire, qui a travaillé sur la manière dont les familles s'organisent pour accompagner une personne âgée en perte d'autonomie.

Une situation qu'a bien connue Pélagie au décès de sa mère, lorsque soudainement son frère "a pris les rênes pour gérer la vente de la maison familiale".

Elle n'a jamais rien dit à son frère "pour ne pas se brouiller" avec lui. Mais elle a encore beaucoup de mal à évoquer cette période de sa vie. "Je me dis que je ne méritais pas ça", confie-t-elle.

Martine, elle, n'a pas l'intention de placer sa mère en Ehpad comme on lui a parfois conseillé, pour lui faciliter la vie.

Pourtant avoue-t-elle, "c'est dur, j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses et notamment mes petits-enfants que je vois moins parce que je dois être avec ma mère. En fait, je rêverais avoir une soeur!".