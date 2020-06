Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De retour de Kinshasa, Le Drian respecte "scrupuleusement" les mesures de distanciation Reuters • 12/06/2020 à 19:00









DE RETOUR DE KINSHASA, LE DRIAN RESPECTE "SCRUPULEUSEMENT" LES MESURES DE DISTANCIATION PARIS (Reuters) - Jean-Yves Le Drian respecte "scrupuleusement" les mesures de distanciation, a-t-on indiqué vendredi au Quai d'Orsay alors que deux cas de contamination au coronavirus ont été détectés au sein de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo (RDC) où le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu en début de semaine. "Des mesures sanitaires spécifiques ont été prises vis-à-vis du ministre et de sa délégation avant, pendant et après ce déplacement", indique-t-on au ministère des Affaires étrangères. "Sur place, les mesures les plus strictes ont été adoptées: distanciation sanitaire stricte, port du masque permanent, y compris lors des entretien et en conférence de presse. De retour à Paris, les mesures de distanciation liées aux conditions sanitaires sont appliquées scrupuleusement", ajoute-t-on. Le Quai d'Orsay souligne que Jean-Yves Le Drian, 72 ans, a ainsi privilégié les réunions en visioconférence, notamment les conseils restreints de défense et de sécurité nationale et le conseil des ministres qui se sont tenus cette semaine. Le chef de la diplomatie française était en déplacement en République démocratique du Congo lundi et mardi avec son homologue belge Philippe Goffin et le commissaire européen chargé de la Gestion des crises, Janez Lenar?i?. La Délégation de l'Union européenne en RDC a confirmé jeudi que deux de ses personnels locaux avaient été testés positifs au COVID-19, précisant que ces deux cas asymptomatiques avaient été confirmés le 6 juin, soit deux jours avant le début de la visite officielle. (John Irish; version française Henri-Pierre André)

