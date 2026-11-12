De retour au Pérou, sa "patrie", Léon XIV appelle à surmonter les divisions du passé

Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis la papamobile alors qu'il se rend au palais du gouvernement péruvien, à Lima, le 11 novembre 2026 ( AFP / Miguel Marruffo )

Accueilli avec ferveur mercredi au Pérou, sa "patrie", où il a vécu près de vingt ans, le pape Léon XIV a appelé les Péruviens à aborder les épisodes douloureux du passé avec "justice et sensibilité".

Le souverain pontife américain, qui possède aussi la nationalité péruvienne, a été acclamé par des milliers de fidèles massés le long des rues de Lima, agitant des drapeaux du Vatican.

Le pape âgé de 71 ans a entamé au Pérou la dernière étape d'une intense tournée de douze jours en Amérique du Sud, après l'Uruguay et l'Argentine, quelques semaines seulement après une opération pour un cancer du poumon.

Pendant près de vingt ans, Robert Prevost a exercé son ministère au Pérou auprès des populations les plus modestes, notamment dans le nord du pays où il a côtoyé la pauvreté, défendu l'environnement et critiqué à plusieurs reprises les autorités.

Léon XIV a parcouru mercredi les rues de la capitale en papamobile jusqu'au palais présidentiel où il s'est entretenu avec Keiko Fujimori.

"On le sent, on le sent, le pape est parmi nous !" ont scandé en applaudissant les milliers de fidèles rassemblés aux abords de la Plaza Mayor.

Léon XIV a ensuite prononcé un discours devant les autorités politiques et des représentants de la société civile au Grand Théâtre national.

"Je reviens (...) dans ma patrie", a-t-il déclaré, avant d'appeler les Péruviens à surmonter les divisions de leur passé, qui "méritent d'être traités avec justice et sensibilité".

La période au gouvernement de l'ancien président Alberto Fujimori (1990-2000), condamné pour des violations des droits humains, continue de diviser profondément le Pérou.

Sa fille Keiko Fujimori, qui revendique l'héritage de son père, est la neuvième dirigeante du pays en dix ans, sur fond d'instabilité politique chronique.

Sur ses 14 derniers dirigeants, six sont passés par la prison et un autre a été assigné à résidence.

Léon XIV a également appelé à "cultiver l'honnêteté, la droiture et la disposition à la rencontre" afin de renforcer les institutions démocratiques.

Pour Jessibel Quispe, une mère au foyer de 39 ans, la visite du pape "va beaucoup aider" sur le plan politique.

"C'est comme lorsque papa ou maman intervient lors d'une dispute (...) et nous dit : +Du calme, calmez-vous, prenez-vous dans les bras+", dit-elle, en attendant de voir passer le souverain pontife.

Vivre "sans crainte "

Le pape Léon XIV et la présidente péruvienne Keiko Fujimori sourient après une rencontre au palais du gouvernement, à Lima, le 11 novembre 2026 ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Lisaura Contreras, une professeure de religion de 45 ans, a brandi une pancarte à l'effigie de Léon XIV. "Il se passe beaucoup de choses graves au Pérou, notamment des morts et des assassinats commandités. Nous voulons que le pape nous apporte de l'espoir", déclare-t-elle à l'AFP.

Le Pérou traverse une crise sécuritaire alimentée par le développement des groupes criminels. Entre 2018 et 2025, le nombre d'homicides par an est passé de 1.000 à 2.600, tandis que les plaintes pour extorsion ont bondi de 3.200 à 26.500 annuellement, selon des données de la police.

Léon XIV a défendu le droit des "familles" à vivre "sans crainte". "Ce sont des aspirations simples, mais personne ne devrait en être privé", a-t-il déclaré.

Il a également abordé la question de l'exploitation des ressources naturelles, appelant à préserver "la nature" et à respecter "les communautés qui en dépendent", alors que le Pérou est notamment confronté à l'essor de l'exploitation minière illégale.

Le chef de l'Eglise catholique a enfin plaidé pour des institutions "engagées, capables de prévenir et d'agir à temps lorsqu'une vie est en danger", alors que des pluies anormales liées au phénomène climatique El Niño ont provoqué des fortes inondations dans le pays au cours des dernières semaines.

Au cours de sa visite de six jours dans le pays, il doit se rendre à Chiclayo, dans le nord du pays, où il a été évêque entre 2015 et 2023, avant d'aller à Cusco, dans les Andes, et à Pucallpa, dans l'Amazonie, où il rencontrera des représentants de communautés autochtones.