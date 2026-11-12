De retour au Pérou, sa patrie de coeur, le pape Léon XIV accueilli par trois millions de personnes

Le pape Léon XIV a été accueilli mercredi à Lima par quelque trois millions de personnes pour un retour chargé d'émotion au Pérou où il a exercé son ministère pendant vingt ans et qu'il considère désormais comme sa patrie.

Selon le Vatican, qui cite les autorités locales, la foule immense venue saluer le souverain pontife marque un nouveau record après les 2,5 millions de fidèles qui ont assisté lundi à une messe en plein air à Buenos Aires.

Dans un discours très attendu prononcé devant la présidente Keiko Fujimori à Lima, le premier pape de nationalité péruvienne l’a appelée à restaurer la confiance de ses concitoyens après sa courte victoire électorale. Il a également fait allusion à l’héritage controversé de son père, l’ancien président Alberto Fujimori.

"Ce retour revêt une signification toute particulière pour moi", a déclaré le pape au Gran Teatro Nacional de Lima, évoquant les nombreuses amitiés nouées au cours de ses vingt années passées dans le pays. "Aujourd’hui, je comprends à quel point cette terre fait partie de moi et à quel point ma propre histoire vous appartient également (...). Je retourne dans ma patrie."

Originaire de Chicago, Léon XIV effectue au Pérou la dernière et la plus personnelle étape de sa tournée sud-américaine, après l’Uruguay et l’Argentine. Il doit notamment retrouver d’anciens amis et passer trois jours à Chiclayo, dans le nord du pays, dont il a été évêque de 2015 à 2023.

"DIALOGUER AVEC LES AUTRES"

Sur la place principale de Lima, les acclamations ont redoublé lorsque les écrans géants ont retransmis l’atterrissage de l’avion papal. Venue avec sa famille, Camila Cerazo, 27 ans, espère que son fils gardera le souvenir de cet accueil enthousiaste. "Depuis que les gens ont appris que le pape avait la nationalité péruvienne, ils s’identifient beaucoup plus à lui", dit-elle.

Lors du premier des 22 rendez-vous de sa visite, Léon XIV a exhorté Keiko Fujimori à affronter les blessures du passé péruvien.

"Les événements du passé méritent d’être traités avec justice et sensibilité, en laissant place à l’harmonie et en abordant les divergences avec respect", a souligné le pape, sans faire directement référence à la guerre interne qui a opposé l'Etat péruvien et la guérilla du Sentier Lumineux de 1980 à 2000.

Depuis la destitution du président Pedro Castillo en décembre 2022, le pays est la proie de tensions politiques et sociales.

Le saint-père a rappelé que le Pérou avait traversé des "moments difficiles" et appelé les Péruviens à cultiver "l’honnêteté, l’intégrité et la volonté de dialoguer avec les autres", des qualités qu'il juge essentielles pour préserver la confiance et les institutions démocratiques.

Dans son discours de bienvenue au pape, Keiko Fujimori a déclaré que sa visite était une invitation pour le Pérou à poursuivre sa "tâche inachevée" de réconciliation nationale.

(Reportage Joshua McElwee, Cassandra Garrison et Marco Aquino, avec la contribution de Leila Miller et de Lucinda Elliott, version française Elena Smirnova)