De plus en plus de zones non-mixtes : «C'est parfois le prix de la liberté»

Fondatrice du bureau d'études L'ARObE (Atelier recherche observatoire égalité), Édith Maruéjouls mène des travaux sur l'égalité réelle dans l'espace public, la cour d'école, les loisirs... La sociologue décrypte pour nous la tendance de la non-mixité dans les clubs de sport ou les transportsQue pensez-vous des zones de non-mixité ?ÉDITH MARUÉJOULS. Je défends la mixité. C'est la base de l'égalité. On ne résoudra pas la question de la relation Femmes-Hommes avec la non-relation. Elle n'empêche pas les violences pour autant. D'ailleurs, la non-mixité est plutôt la norme aujourd'hui, mais en défaveur des femmes. Une réunion où il n'y a que des hommes, ça ne choque personne. En revanche, lorsque des femmes se réunissent entre elles, c'est suspect. Qu'est-ce qu'elles vont dire sur nous ? s'interrogent certains. Pourquoi cela leur pose un problème ? devraient-ils plutôt se demander. On trouve parfois la solution en renversant la question. Il faut contextualiser ces zones de non-mixité.C'est-à-dire ?Pourquoi il y a cette demande dans un cortège ? Lorsque des femmes victimes de violences réclament une zone de non-mixité, c'est compréhensible. Elles ont besoin d'être dans un environnement protégeant. On est dans la réparation. C'est une non-mixité choisie, temporaire. Il ne s'agit pas de vivre séparé toute sa vie. Pourquoi il y a cette demande pour l'accès aux loisirs ? C'est aussi parfois le prix de la liberté pour faire des activités dans un milieu où elles sont respectées, pas disqualifiées, sifflées... 100 % des femmes usagères des transports en commun ont déjà, au moins une fois dans leur vie, été harcelées. Certaines ont renoncé à l'espace public. On ne va tout de même pas arriver à des wagons exclusivement féminins ! Ce serait un renoncement pour tout le monde. VIDÉO. Grève : des agents SNCF ont réservé des wagons aux femmes Que faudrait-il faire ...