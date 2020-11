De plus en plus de Français profitent du "Black Friday" pour préparer Noël

En moyenne, les Français devraient dépenser à cette occasion 245 euros cette année. La part des cadeaux de Noël achetés devrait passer 30% à 35%.

Décorations de Noël devant le Printemps Haussmann à Paris, le 17 novembre 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Stigmatisé en symbole de la "surconsommation" par certaines associations, l'opération promotionnelle du "Black Friday", venue des Etats-Unis, devient, année après année, "incontournable" en France. De plus en plus de Français profitent d'ailleurs de ces offres promotionnelles pour préparer leurs achats de Noël, selon une étude du cabinet d'audit PWC publiée lundi 23 novembre. Ainsi, deux Français sur trois se déclarent intéressés par le week-end du Black Friday , soit une baisse de 10% par rapport à 2019, "dans un contexte de prudence en matière de dépenses", note toutefois PWC qui attend un budget moyen de 245 euros en 2020, en hausse de 5% par rapport à 2019.

La part des cadeaux de Noël achetés lors du week-end du Black Friday devrait augmenter et passer de 30% à 35% cette année. "Les Français ont non seulement prévu d'utiliser le Black Friday de la même manière que les années précédentes, pour profiter de promotions sur des produits qu'ils avaient ciblés en amont, mais prévoient également d'utiliser l'événement pour organiser leurs cadeaux de Noël ", a expliqué à l'AFP Sabine Durand-Hayes, Associée responsable du secteur Distribution & Biens de consommation chez PwC France et Maghreb. Cette tendance est "à la hausse dans tous les pays" européens.

Cela se traduit notamment dans les catégories d'achats ciblés par les consommateurs : l'électronique et les vêtements pour adulte restent "plébiscitées par deux Français sur cinq", indique PWC dans un communiqué lundi, mais "un Français sur cinq recherche aussi des vêtements et jouets pour enfants, ainsi que de l'ameublement ou de la décoration".

Stigmatisé en symbole de la "surconsommation" par certaines associations, notamment écologistes, l'opération promotionnelle venue des Etats-Unis est devenue, année après année, "incontournable" en France comme dans les autres grands marchés européens, explique Sabine Durand-Hayes. " L'intégralité du marché de la distribution l'inscrit dans ses rendez-vous annuels, et l'anticipe de plus en plus ", souligne-t-elle.

L'opération, initialement programmée le 27 novembre, a été décalée d'une semaine en France , "sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là", ont annoncé vendredi la grande distribution, le commerce, le commerce en ligne et le gouvernement dans un communiqué commun.

L'étude de PWC a été réalisée sur un échantillon de 2.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne par Opinium Research, entre le 3 et le 6 novembre 2020.