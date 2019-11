De Philip à Andrew en passant par Lady Di, des bourdes en série à Buckingham

Il aurait mieux fait de se taire. L'interview accordée par le prince Andrew, le 16 novembre à la BBC, sur son implication dans l'affaire Jeffrey Epstein n'est pas une réussite médiatique. Une certaine tradition familiale, n'est-il pas ?

2019 : la calamiteuse défense d'Andrew

Ses conseillers ont eu beau l'avertir que l'idée était malheureuse, le prince Andrew a accordé un entretien à la BBC, le 16 novembre, pour s'expliquer sur son amitié avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et les accusations dont il fait l'objet. Le deuxième fils d'Elisabeth II s'est surtout ridiculisé et montré arrogant. Pour expliquer qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec Virginia Giuffre, alors mineure en 2001, il a affirmé, en guise d'alibi, avoir emmené ce jour-là sa fille manger une pizza et s'en souvenir « simplement parce que c'est une chose inhabituelle pour [lui] ». Quatre jours après son interview calamiteuse à la BBC, le prince Andrew a fait savoir, mercredi 20 novembre, qu'il mettait « fin à tous ses engagements publics pour le moment ».

1995 : les déprimantes confidences de Lady Di

Préparée dans le plus grand secret, l'émission « Panorama », sur la BBC, reçoit Diana, le 30 novembre 1995, un an avant son divorce. L'interview, conduite par le journaliste Martin Bashir (qui fera à nouveau sensation avec un entretien de Michael Jackson en 2002), est préenregistrée et la princesse de Galles s'y présente seule, sans assistant ni maquilleur. Elle se confie longuement sur son mariage malheureux et révèle avoir été une épouse délaissée et trompée : « Nous étions trois dans ce mariage. Il y avait un peu trop de monde. »

1994 : les consternantes confessions de Charles

