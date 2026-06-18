De Partey à Wahi : au Canada, la loi c’est la loi

Si l’attaquant ivoirien Elye Wahi a finalement été autorisé à entrer au Canada, le visa du Ghanéen Thomas Partey a été retoqué. Un parfait exemple que la souveraineté des nations prime sur les enjeux de la FIFA.

Quand il était au lycée, ce jeune de Courcouronnes, en région parisienne, a songé à s’inscrire dans une école de commerce après le Bac. Lors d’un salon d’étudiant organisé à Paris, il découvre une université canadienne. Il se laisse tenter par ses arguments : être seul, kiffer ses études et vivre loin de ses parents. Devant ces derniers, le triptyque se transforme en ces mots : acquérir une expérience internationale, de la curiosité et décupler ses possibilités professionnelles. Plus de 17 500 ados français font comme lui. Ils partent étudier au Canada, et font du pays de l’idylle Justin Trudeau-Katy Perry la destination la plus prisée par les jeunes français pour leurs études.

Cette destination aurait pu être celle d’Elye Wahi, mais le fan de Didier Drogba a préféré choisir le football. Il n’est pas allé au Canada étudier, donc, mais se rattrapera ce samedi face à l’Allemagne. L’attaquant titulaire des Ivoiriens n’est pas passé loin de se faire interdire l’accès au Canada. Ce jeudi, Ghana – Panama s’est également disputé sans un des meilleurs joueurs du Ghana. De l’autre côté de la frontière, Donald Trump et son administration ont refusé un arbitre somalien sur leur territoire, compliqué voire interdit les obtentions des visas de nombreux supporters et laissé des photographes sur le carreau. Mais cette fois-ci, le Ghana a été privé d’un des siens pour ses matchs au Canada. Pourquoi ?…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com