De Pac-Man à John Lennon, 50 anniversaires à commémorer en 2020

Certains seront incontournables, ultra-médiatisés, voire assourdissants, d'autres passeront complètement inaperçus. L'année qui s'ouvre sera encore jonchée d'anniversaires « historiques » dans tous les domaines.Du côté des moins réjouissants, on trouve des catastrophes - rien que dix ans en arrière, le séisme en Haïti et l'explosion de la plateforme Deepwater Horizons - mais aussi des guerres (Koweït en 1990, Iran-Irak en 1980, Corée en 1950) et de nombreuses disparitions, John Lennon et Joe Dassin (1980) à Jimi Hendrix et Bourvil (1970), pour ne citer qu'eux, sans oublier l'assassinat du duc du Berry il y a 200 ans !Quelques exploits également - l'Annapurna vaincu par Herzog il y a 70 ans, la traversée de l'Atlantique Sud par Mermoz il y a 90 ans, et surtout la traversée il y a 500 ans par Magellan du détroit qui portera son nom - et des faits marquants de l'histoire du monde -- l'arrivée du Mayflower en Amérique il y a 400 ans, la marche du Sel en Inde au début du siècle dernier.Et enfin, plus triviaux mais plus rigolos pour les nostalgiques, cette année sera l'occasion de se souvenir de l'arrivée dans nos quotidiens de Pac-Man en 1980, du Solitaire en 1990, du baladeur MP3 en 2000, et l'invention du laser en 1960, du sous-marin il y a 400 ans et de la haquebute à fourchette, que tout le monde connaît, il y a 500 ans !Janvier : le Smig et le seisme d'HaïtiLe 2, ce sont les 70 ans du Smig, Salaire minimum interprofessionnel garanti, qui sera remplacé vingt ans plus tard par le Smic.Le 4, cela fera 10 ans que le Burj Khalifa, tour de 828 m culminant à Dubaï, domine le monde.Le 12, le monde se souviendra du plus terrible séisme de la dernière décennie, survenu il y a 10 ans, à 16h53, à Haïti, tuant au moins 230 000 personnes. Le séisme de 2010 en Haïti avait dévasté l'île. AFP/Juan Barreto Le 21, George Orwell, auteur de l'inoubliable « 1984 », nous aura quittés 70 ans plus tôt, jour ...