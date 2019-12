De nouvelles possibilités pour investir en Pinel

Angers et Poitiers bénéficient désormais du dispositif d'investissement locatif Pinel, et d'autres villes pourraient devenir éligibles prochainement.

Il est désormais possible d'acheter un logement neuf à Angers (Maine-et-Loire) et Poitiers (Vienne) en bénéficiant du dispositif Pinel. Ce régime permet à un investisseur d'obtenir une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 21 % du montant de l'achat en contrepartie de la mise en location du logement pendant une période de 6, 9 ou 12 ans.

L'investisseur doit fixer un loyer modéré défini par l'Etat et choisir des locataires dont les revenus se situent en dessous d'un plafond qui varie en fonction de la localisation du logement. Il pourra alors bénéficier d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 63 000 euros pour un investissement de 300 000 euros.

Le but du Pinel est d'augmenter l'offre de logements à destination des classes moyennes dans des secteurs qui en manquent. Seules les plus grandes villes où la demande est particulièrement criante sont ouvertes à ce type d'investissement. Les zones A bis, A, et B1 où le manque de logement est le plus fort sont éligibles au Pinel contrairement aux communes situées en zones B2 et C où la tension est moindre.

« Ce découpage est un peu artificiel, certaines villes non éligibles ont pourtant des besoins importants en logements et mériteraient de passer en zone B1 », pense Jean-Jacques Olivié, président de l'Anacofi-immo, une fédération de professionnels de l'immobilier.

C'est chose faite pour Angers et Poitiers qui ont basculé récemment de la zone B2 à la zone B1. Le gouvernement s'est, en effet, rendu aux arguments des élus locaux de ces villes qui demandaient ce changement. La réflexion est désormais menée dans les villes de Narbonne, Béziers, Montauban ou encore Pau, situées en zone B2.

