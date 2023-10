information fournie par So Foot • 06/10/2023 à 16:37

De nouveau testé positif, Paul Pogba dans une situation délicate

Pogba-daboum.

La suite de la carrière de Paul Pogba s’assombrit un peu plus. Contrôlé positif à la testostérone en septembre dernier, le milieu de terrain avait transmis un deuxième échantillon à l’agence italienne antidopage dans la foulée. Et d’après de nombreux médias italiens, la contre-expertise avec l’échantillon B, réclamée par le camp du joueur, s’est de nouveau avérée positive, plaçant donc le Français sous la menace d’une suspension pouvant aller de deux à quatre ans. De son côté, la Juventus peut désormais choisir de garder ou non Pogba, que l’on ne devrait pas revoir sur les terrains de sitôt.…

JF