De nouveau bénéficiaire, Vivendi franchit la barre des 10 milliards d'euros de revenus en 2023

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français des médias et de l'édition Vivendi a fait son retour dans le vert et franchi pour la première fois le cap des 10 milliards d'euros de revenus en 2023, profitant notamment des performances de sa filiale Canal+.

Le groupe, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, a ainsi engrangé un bénéfice net de 405 millions d'euros, après une perte d'un milliard l'année précédente, tandis que son chiffre d'affaires grimpait de 9,5% (+2,6% à taux de change et périmètre constants), à 10,5 milliards.

"L'intégration de Lagardère à compter du 1er décembre 2023 a (...) eu un impact très favorable sur la progression du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel de notre entreprise", s'est félicité Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, cité dans un communiqué publié jeudi.

L'entreprise a en effet fini par prendre fin novembre le contrôle de la maison Lagardère, après un feuilleton de plus de trois ans et demi durant lequel elle a par exemple dû accepter de céder certains de ses actifs pour respecter les règles de la concurrence.

Avec cette méga-acquisition, Vivendi a tout de même changé de dimension et est passé de 38.000 à environ 66.000 salariés.

Côté activité, Vivendi a profité l'an passé de la bonne forme du groupe Canal+, dont les revenus ont augmenté de 3,2% sur un an, à plus de 6 milliards d'euros, grâce à la conquête de 900.000 nouveaux abonnés (26,4 millions au total) et à "l'année record" de sa filiale de production de films StudioCanal.

- Projet de scission toujours à l'étude -

Très actif dans son développement à l'international, Canal+ est revenu à la charge mardi pour acquérir l'ensemble du capital du mastodonte sud-africain de la télévision MultiChoice, en relevant son offre de près de 20%, un mois après le rejet de sa première proposition.

Cette nouvelle proposition valorise MultiChoice à près de 2,7 milliards d'euros.

Canal+ a aussi porté récemment à 30% sa participation dans le capital de Viu, opérateur hongkongais de streaming, après en avoir déjà acquis 26,1% en juin, et pris une participation stratégique dans Viaplay, le Netflix scandinave.

En 2023, le groupe de communication Havas a pour sa part vu son chiffre d'affaires progresser de 3,9%, à 2,9 milliards d'euros.

Les autres activités du groupe sont en revanche en baisse, notamment les magazines de Prisma Media (309 millions d'euros, -3,4%), les jeux vidéo de Gameloft (311 millions d'euros, -3%) et le spectacle vivant au sein de Vivendi Village (180 millions d'euros, -24,2%).

Vivendi a en outre indiqué jeudi poursuivre "l'étude de faisabilité" d'un projet de scission, validé fin janvier par son conseil de surveillance, en quatre entités: Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media), ainsi qu'une société d'investissement.

"Comme indiqué le 13 décembre dernier, le délai de réalisation d'une telle opération serait de 12 à 18 mois", a rappelé Vivendi.