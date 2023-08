information fournie par So Foot • 28/08/2023 à 18:40

De nombreuses restrictions pour les supporters parisiens à Lyon

Same old story .

À six jours de la réception du Paris Saint-Germain par l’Olympique lyonnais, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, s’est prononcée sur les modalités de déplacement des supporters parisiens. Dans un communiqué, la représentante de l’État a interdit aux suiveurs du PSG « la circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public » .…

ARL pour SOFOOT.com