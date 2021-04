De moins en moins de voitures diesel vendues en Europe

Les ventes de voitures diesel ont reculé de 20,1% sur un an.

Une station service à Paris. ( AFP / FRANCK FIFE )

Les voitures diesel ne font plus recette. Le diesel n'a représenté que 23,2% des immatriculations de voitures en Europe au premier trimestre contre près de 30% début 2020, devancé désormais par les véhicules hybrides et électriques, et les ventes de voitures diesel ont reculé de 20,1% sur un an , à 593.559 exemplaires, selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens (ACEA) publiés vendredi 23 avril. L'Allemagne et l'Espagne ont notamment enregistré des chutes de près de 30%.

Les voitures à essence ont également chuté de 16,9%, à 1,1 million d'unités, soit 42,2% de parts de marché, contre 52.3% début 2020. La faible reprise du marché automobile, déprimé par la crise sanitaire, a surtout profité aux véhicules hybrides et électriques, dont les ventes ont continué à exploser .

Avec une offre devenue pléthorique chez les constructeurs, les voitures hybrides (essence ou diesel) représentent désormais 18,4% du marché, avec 469.784 véhicules vendus (+101,6%). Les ventes ont explosé en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne ou en Pologne. Les hybrides rechargeables ont bondi de 175% et représentent 8,2% du marché, à 208.389 exemplaires, avec des ventes toujours poussées par l'Italie (+446%) mais aussi par la Suède, l'Allemagne et la France. Les voitures à batterie représentent quant à elles 5,7% du marché, avec 146.185 unités (+59,1%), "la demande étant toujours dopée par les subventions de l'État pour les véhicules à faible émissions", souligne l'ACEA.

Les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne ont au contraire enregistré une baisse des ventes des modèles électriques.