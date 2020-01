De Malmö à Milan en passant par le PSG, les dix vies de Zlatan Ibrahimovic

Sans nul doute, Zlatan Ibrahimovic aura marqué son époque par son jeu, son caractère et ses phrases chocs. A 38 ans, le géant suédois s'est lancé un énième challenge, en retournant à l'AC Milan, dans « la ville [qu'il] aime ». Porter à nouveau le maillot des Rossoneri (après 2010-2012), qu'il devrait à nouveau étrenner ce lundi face à la Sampdoria, marque le dixième épisode de la saga Zlatan. Elle avait commencé au siècle dernier...Malmö (1999-2001) : l'avènement d'un enfant défavoriséEn 1996, un jeune garçon de 15 ans prénommé Zlatan intègre le centre de formation du Malmö FF, en Suède. Pour cet adolescent, le football s'apparente à une escapade, lui qui a connu une enfance difficile. Idolâtrant le Brésilien Ronaldo, le jeune Zlatan Ibrahimovic persévère dans le football et devient professionnel en 1999.Après une première saison marquée par une descente, le jeune homme s'impose à la pointe de l'attaque. Maillot frappé du numéro 27, le Suédois, au physique imposant déjà, plante 12 buts en 26 matchs. Si son équipe remonte en première division, il n'est pas étranger à ce succès. Puissant mais déjà très habile ballon au pied, Zlatan commence à faire des envieux en Europe. Et même encore poupon, il lâche déjà quelques phrases marquantes : « Retenez bien mon nom. Je m'appelle Zlatan Ibrahimovic et je vais devenir le meilleur joueur du monde. »Ses stats avec Malmö : 16 buts en 40 matchsAjax Amsterdam (2001-2004) : la rampe de lancementArsenal, alors entraîné par Arsène Wenger, se montre intéressé en 2000. Le technicien français, voulant juger les capacités d'Ibra, souhaite le convoquer. Sauf que : « Pas question. Zlatan ne passe pas de test. » La réponse est cinglante de la part du joueur de 19 ans. Un an plus tard, il file à l'Ajax Amsterdam. Rapidement, l'attaquant prend ses marques et gagne du temps de jeu. C'est sous la tutelle de Ronald Koeman qu'Ibrahimovic va ...