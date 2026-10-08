De lourdes réquisitions au procès Maradona

Bientôt le fin mot de l’histoire. L’heure était aux réquisitions ce jeudi dans le procès autour de la mort de Diego Maradona qui dure depuis six mois désormais. L’accusation a affirmé que ces longs mois d’audience ont permis de démontrer « une organisation chaotique » de l’équipe médicale de l’ancien joueur, pointée comme responsable de sa mort le 25 novembre 2020, le laissant « dans une situation d’abandon, le livrant à son sort » jusqu’à cette date tragique.

De la prison requise à l’encontre de l’équipe médicale

Les sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers), mis en cause pour de potentielles négligences fatales lors d’une hospitalisation à domicile de Maradona en novembre 2020 à Tigre (nord de Buenos Aires), risquent gros. Des peines de 4 à 12 ans de prison ont été requises à leur encontre.…

OC pour SOFOOT.com