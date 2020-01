De Ligt doit rallumer la lumière

Arrivé cet été en grandes pompes à la Juventus, Matthis de Ligt n'a clairement pas le rendement escompté. Depuis quelques matchs, le Néerlandais a même perdu sa place de titulaire au profit de Demiral. Les dirigeants sauront être patients, mais attention à ne pas trop tarder quand même.

Biberonné au football ajacide

Matthijs de Ligt, ancien " grassouillet " et futur géant

En un mois, il peut se passer beaucoup de choses en football. Demandez donc à Matthijs de Ligt. Le 2 décembre 2019, le défenseur néerlandais remporte le Trophée Kopa, qui distingue le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Récompense méritée, tant De Ligt a brillé avec l'Ajax, en Eredivisie et en Ligue des Champions. Un mois plus tard, ce même De Ligt assiste, depuis le banc de touche, à la première victoire de la Juventus en 2020, 4-0 face à Cagliari. Sur les quatre derniers matchs officiels de la Juve, il n'a joué que 14 minutes, en fin de match contre l'Udinese, et a été dépassé dans la hiérarchie par Merih Demiral, lui aussi arrivé cet été. Forcément, les médias italiens parlent déjà d'un cas De Ligt, voire, déjà, d'un flop.Après la victoire contre Cagliari, Maurizio Sarri, le coach de la Juve, a été interrogé sur l'absence de De Ligt. En fin communicant, Sarri a légèrement contourné la question. "" Avant, aussi, d'expliquer pourquoi il lui préfère actuellement Demiral, qui est arrivé en Italie il y a tout juste un an, à Sassuolo, et qui, lui, n'a pas mis bien longtemps à s'adapter au football italien. "Tout ceci est juste. De Ligt n'a que 20 ans, a été biberonné au football ajacide depuis sa plus tendre enfance, et doit désormais (presque) tout réapprendre, à l'instar d'un Frenkie de Jong au Barça. Et la grave blessure de Giorgio Chiellini en début de saison a modifié les plans de Sarri. L'ancien coach de Chelsea et du Napoli comptait s'appuyer sur l'indéboulonnable Lire la suite de l'article sur SoFoot.com