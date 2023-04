De Laurentiis et les ultras du Napoli : le bruit du silence

En passe d'aller chercher son troisième Scudetto et de réaliser une saison historique, le Napoli doit pourtant faire face à la gronde de ses supporters. Leur cible : Aurelio De Laurentiis et ses inspirations anglaises.

Dimanche 2 avril : Naples accueille l’AC Milan dans un choc qui, en plus d’être une passation de pouvoir entre le champion en titre et son futur successeur, ressemble surtout à une mise en bouche avant la double confrontation entre les deux écuries en quarts de Ligue des champions. Trois batailles à livrer en moins de trois semaines face au même adversaire : l’occasion pour le Napoli, large leader de Serie A, et le stade Diego Armando Maradona, d’envoyer un message aux Milanais dès cette première manche. Raté. Balayés sur leur pelouse (0-4), les Partenopei le sont également en tribunes. À la suite d’une grève d’une bonne partie des ultras, l’enceinte, d’ordinaire volcanique, reste silencieuse pendant que les tifosi milanais s’en donnent à cœur joie. Le résultat de longues semaines, voire d’années, de défiance envers Aurelio De Laurentiis, de plus en plus contesté malgré l’incroyable saison réalisée par le club.

« De Laurentiis a toujours été un étranger à Naples »

« La relation entre De Laurentiis et les supporters est caractérisée par des tensions depuis de nombreuses années, il suffit de voir ce qui est écrit sur les murs de la ville » , retrace Ciro Troise, journaliste pour le Corriere della Sera et rédacteur en chef de IamNaples.it . Massimo Gallo, à la tête du site de supporters Il Napolista , dans des propos rapportés par La DH , abonde : « Culturellement, De Laurentiis a toujours été un étranger à Naples. Il n’a jamais été bien vu, ni par les supporters purs et durs, ni par une grande partie de la ville. » Pourtant, quand il débarque en Campanie en 2004, Aurelio De Laurentiis endosse d’emblée le costume de sauveur d’un club qui vient de passer par la case faillite et qui doit redémarrer en Serie C1 (désormais Serie C), le troisième échelon du football italien. « Pour ma part, même s’il n’est pas napolitain, j’apprécie le président. C’est grâce à lui si on en est là aujourd’hui et que le club n’a pas de dettes. Après, c’est vrai que quand j’étais jeune, l’ambiance était plus festive à San Paolo » , admet Gianfranco, la soixantaine et abonné en Curva A.…

