De la prison requise pour deux ultras après l'agression des joueurs de l'OGC Nice

De la prison requise pour deux ultras après l'agression des joueurs de l'OGC Nice

La justice nous rattrape toujours. Il y a moins d’un an, en novembre 2025, les joueurs de Nice, dont Terem Moffi et Jérémie Boga, avaient été agressés par leurs supporters, à cause des mauvais résultats après la défaite face à Lorient (3-1).

Ce mercredi, deux de ces ultras de la « Populaire Sud » ont vu le parquet de Nice requérir des peines de deux ans de prison, dont un ferme pour le premier, et deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt contre le deuxième , selon L’Équipe. …

EM pour SOFOOT.com