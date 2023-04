De la prison ferme pour l’ancien président du Gazélec

En voilà un qui tente de faire de l’ombre à Saïd Chabane.

Olivier Miniconi, président du Gazélec Ajaccio entre 2005 et 2019, a été condamné ce mardi matin à Marseille à un an de prison ferme et à la révocation d’un sursis de six mois d’une précédente condamnation, pour « travail dissimulé aggravé » , selon l’AFP dans des propos rapportés par L’Équipe . L’ancien dirigeant corse était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir dissimulé primes, avantages et indemnités kilométriques accordés à près de 70 joueurs entre 2018 et la fin de son mandat en novembre 2019. Selon les calculs de l’Urssaf, l’organisme collecteur des cotisations sociales, le préjudice s’élèverait à 658 000 euros. Olivier Miniconi a également été condamné à 671 940 euros de dommages et intérêts à payer solidairement avec les deux autres dirigeants du club Christophe Ettori et Mathieu Messina, qui lui ont succédé jusqu’en 2021.…

MH pour SOFOOT.com