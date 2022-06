De la plage à la greffe, Hemarina développe les étonnantes qualités d'un ver marin

De la plage aux salles d'opération: c'est un drôle de parcours pour un ver marin aux qualités étonnantes, que la biotech Hemarina a découvertes et développées en un produit désormais testé dans les greffes chez l'humain, pour rendre les greffons plus résistants.

Au commencement était Arenicola marina, le ver arénicole. Si on ne le voit pas souvent, car il préfère se cacher sous le sable, tout visiteur des plages de l'Atlantique et de la Manche a déjà aperçu les tortillons qu'il laisse derrière lui, à la surface.

Dire qu'il n'est pas tout jeune est un euphémisme, ce ver a quelque 450 millions d'années.

Cela lui confère un organisme pour le moins résistant.

La créature sait en effet rester tapie sans oxygène, en attendant le retour de la marée haute, durant plusieurs heures.

Et cela, c'est grâce à son hémoglobine, proche de l'hémoglobine humaine, mais plus performante, chaque molécule étant capable de fixer 40 fois plus d'oxygène que sa version humaine, explique Franck Zal, le patron de la société, dans les laboratoires à Morlaix.

Une qualité que la société utilise pour permettre d'oxygéner les greffons lors des transplantations d'organes.

Dans l'un des congélateurs, près de 300 kilos de vers sont conservés, dans des sachets d'un litre chacun.

Les vers, de quelques centimètres de long, semblent anodins, bien loin des salles d'opération.

Hemarina, a Brittany based company, discovered that the blood of a simple marine worm could soon revolutionize medicine through its oxygenating power and its compatibility with all blood types. A lugworm or sandworm (Arenicola marina) is pictured on a sandy beach in Saint-Jean-du-Doigt, western France, on May 25, 2022. ( AFP / FRED TANNEAU )