De la page blanche au tifo, les supporters français préparent déjà les Jeux olympiques

« Si tu la fous dans le 10, tape dans tes mains ! » Pour encourager les athlètes de tir à l’arc, les membres du kop « Allez les Bleus » ont instinctivement imaginé quelques chants qui prêtent à sourire. Mercredi prochain sonnera le coup d’envoi de la dernière année avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour se préparer à l’événement, le club de supporters ouvre ses portes ce jeudi, à condition d’avoir déjà des billets pour les compétitions. Le kop va se réunir, à raison d’un événement sportif par semaine durant un an. Paul Cometto, manager de la marque Équipe de France, explique cette démarche : « Les athlètes ne sont pas encore tous qualifiés pour les Jeux, donc on veut les accompagner dans cette quête. La volonté n’est pas d’être là que pour la médaille. »

Le 7 août, il sera à Orléans pour assister au match de basket entre la France et le Vénézuela en observant les premières animations du club de supporters. Suivront une étape des championnats du monde de tir à l’arc, des épreuves de VTT ou encore d’escalade. « On n’a jamais vu de tribune debout qui chante dans ces sports. » S’il s’intéresse à toutes ces activités, Paul Cometto n’en reste pas moins un amoureux de football. Capo des Indians Tolosa durant près de dix ans, il sait qu’il n’animera pas de la même manière le Stadium de Toulouse et les enceintes qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques l’été prochain.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com