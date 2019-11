De la maternelle à la fac, cinq initiatives qui luttent contre les inégalités scolaires

C'est une force invisible. Dans le secteur de la toute petite enfance jusqu'à l'entrée des jeunes dans la vie active, des milliers d'enseignants, associations, éducateurs, œuvrent pour rompre les déterminismes qui assignent les élèves, en fonction de leur origine sociale ou de leur passé scolaire, à un destin pas toujours choisi. Alors que ce mercredi s'ouvrent les Etats généraux de l'éducation, rendez-vous auquel Le Parisien s'associe, voici cinq exemples d'initiatives qui font leurs preuves au quotidien.Des SMS pour coacher les jeunes parentsObjectif : améliorer le niveau de langage des bébés pour leur donner plus de chances de réussir à l'école.Comme toutes les bonnes idées, celle-ci paraît toute bête : depuis deux ans, l'association 1001 Mots prodigue des conseils d'éducation aux familles... par SMS. Dans les messages : des idées de jeux éducatifs ou de petites astuces, prodiguées par des orthophonistes chevronnées, qui ne nécessitent ni temps ni argent, mais permettent efficacement de développer le langage dès 6 mois.« Les choses à faire ne sont pas très compliquées, mais encore faut-il les expliquer aux parents : lire les histoires en faisant des gestes, les chanter, parler aux bébés, peu importe dans quelle langue, pour favoriser leur développement neuronal, égrène Pierre Lefranc, le président de l'association. Les parents sont très heureux de recevoir ces messages, ils ont le sentiment qu'on s'occupe aussi d'eux. »L'expérience a été menée cette année auprès de 700 familles dans le quartier de la Goutte-d'Or à Paris, à Trappes (Yvelines) et se développe actuellement dans le Loiret.Des écoliers bien dans leurs basketsObjectif : apprendre aux enfants à gérer leurs émotions.Bien sûr, il faut apprendre à lire, écrire et compter. Mais ces connaissances « cognitives », disent les chercheurs, ne suffisent pas à fabriquer de bons élèves, et surtout, des enfants épanouis. ...