De la marijuana dans votre portefeuille ?

Face à l'engouement suscité par la toute nouvelle industrie du cannabis légal au Canada et dans une partie des Etats-Unis, certains gestionnaires n'hésitent pas à proposer des fonds cotés en Bourse investis sur cette thématique.

GESTION COLLECTIVE

Même si le cannabis est interdit dans la majorité des pays du monde, le Canada, mais aussi plusieurs Etats des Etats-Unis ont tout récemment décidé de le légaliser. Et, comme on l'imagine, ce nouveau marché a attisé les convoitises de nombreuses sociétés sur le continent nord-américain. Nombre d'entre elles n'ont pas hésité à s'introduire en Bourse, permettant ainsi de voir immerger un compartiment spécifique au sein de la cote, qu'il s'agisse de grossistes ou de détaillants de marijuana, de biotechs ou encore de transformateurs et de fabricants d'accessoires dédiés.

Ainsi, outre-Atlantique, certains poids lourds du secteur, comme Canopy Growth Corporations, The Scotts Miracle-Gro Company, Aurora Cannabis Inc ou encore Cronos Group Inc affichent d'ores et déjà des capitalisations boursières se chiffrant en milliards de dollars. Preuve de cet engouement, des indices boursiers investis exclusivement sur des valeurs « cannabis » ont vu le jour.

Parmi les plus connus, on peut citer le Global Cannabis Stock Index ou encore le Marijuana Index, tous les deux composés des titres les plus liquides de l'industrie, permettant ainsi à certains fournisseurs de trackers de proposer des exchange traded funds (ETF) répliquant quasiment à l'identique la performance de ces indices. En effet, rappelons que les ETF sont des fonds indiciels cotés en Bourse pendant les heures de cotation du marché. Il est donc possible de les acheter et de les revendre en temps réel, comme une action. Cerise sur le gâteau : leurs frais de gestion sont bien inférieurs à ceux prélevés par des fonds d'investissement classiques.

