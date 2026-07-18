De la Fuente et Scaloni : quand le maître rejoint l'élève

Depuis Platon, la rhétorique du maître et de l'élève parsème les longues histoires de l'éducation et de l'amitié. Dernier exemple en date : l'Espagnol Luis de la Fuente et l'Argentin Lionel Scaloni, qui se retrouvent ce dimanche (21 heures) en finale de la Coupe du monde.

Il fut un temps ou balancer des saloperies sur l’équipe adverse était la norme avant une finale. Pour motiver ses troupes, il fallait faire monter la sauce et clamer qu’on était les meilleurs. Luis de la Fuente, en conférence de presse de veille de match, pas n’importe quelle conférence et pas n’importe quel match, a opté pour une autre méthode. « L’Argentine joue-t-elle de manière sale ? Non, je ne dirais jamais ça. J’ai de l’admiration et de la reconnaissance [pour l’Argentine]. » C’est tout ? Non. « Aussi, c’est un ami à moi qui dirige la sélection. » Ah bon ?

« Nous nous ressemblons, a embrayé Lionel Scaloni, après avoir étreint son aîné de 17 piges. Ce moment avec Luis était une belle étape de ma vie, ça me réjouit. Je ne vais pas vous raconter ce qu’on vient de se dire, mais c’est irréel… Ce qu’on vit dans ce football. » Excepté au (super)marché le samedi matin, les chances de recroiser son prof neuf ans après ses cours sont infimes. Luis de la Fuente et Lionel Scaloni, pour la première fois, s’apprêtent à s’affronter en match officiel. Fin 2017, les deux s’étaient croisés lors de la formation UEFA Pro, licence indispensable pour entraîner au plus haut niveau. Une séquence de deux mois et demi, en vase clos, à Las Rozas de Madrid, où est situé le siège de la RFEF, fédération espagnole de football. 360 heures de cours, et quelques souvenirs.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com