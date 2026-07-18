 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De la Fuente et Scaloni : quand le maître rejoint l'élève
information fournie par So Foot 18/07/2026 à 22:21

De la Fuente et Scaloni : quand le maître rejoint l'élève

De la Fuente et Scaloni : quand le maître rejoint l'élève

Depuis Platon, la rhétorique du maître et de l'élève parsème les longues histoires de l'éducation et de l'amitié. Dernier exemple en date : l'Espagnol Luis de la Fuente et l'Argentin Lionel Scaloni, qui se retrouvent ce dimanche (21 heures) en finale de la Coupe du monde.

Il fut un temps ou balancer des saloperies sur l’équipe adverse était la norme avant une finale. Pour motiver ses troupes, il fallait faire monter la sauce et clamer qu’on était les meilleurs. Luis de la Fuente, en conférence de presse de veille de match, pas n’importe quelle conférence et pas n’importe quel match, a opté pour une autre méthode. « L’Argentine joue-t-elle de manière sale ? Non, je ne dirais jamais ça. J’ai de l’admiration et de la reconnaissance [pour l’Argentine]. » C’est tout ? Non. « Aussi, c’est un ami à moi qui dirige la sélection. » Ah bon ?

« Nous nous ressemblons, a embrayé Lionel Scaloni, après avoir étreint son aîné de 17 piges. Ce moment avec Luis était une belle étape de ma vie, ça me réjouit. Je ne vais pas vous raconter ce qu’on vient de se dire, mais c’est irréel… Ce qu’on vit dans ce football. » Excepté au (super)marché le samedi matin, les chances de recroiser son prof neuf ans après ses cours sont infimes. Luis de la Fuente et Lionel Scaloni, pour la première fois, s’apprêtent à s’affronter en match officiel. Fin 2017, les deux s’étaient croisés lors de la formation UEFA Pro, licence indispensable pour entraîner au plus haut niveau. Une séquence de deux mois et demi, en vase clos, à Las Rozas de Madrid, où est situé le siège de la RFEF, fédération espagnole de football. 360 heures de cours, et quelques souvenirs.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Didier Deschamps parle d'un « environnement » devenu « irrespirable » avec les Bleus
    Didier Deschamps parle d'un « environnement » devenu « irrespirable » avec les Bleus
    information fournie par So Foot 19.07.2026 10:59 

    Des adieux. C’est un Didier Deschamps très ému qui s’est présenté au micro de M6 pour sa dernière interview en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une dernière interview survenue après une défaite rocambolesque face à l’Angleterre (4-6) en petite finale ... Lire la suite

  • Michael Olise en larmes après la petite finale
    Michael Olise en larmes après la petite finale
    information fournie par So Foot 19.07.2026 10:27 

    Up and down. Avec la défaite de la France en petite finale face à l’Angleterre (4-6), c’est un Mondial mi-figue mi-raisin qui s’achève pour Michael Olise. D’un côté, l’attaquant du Bayern Munich a battu le record de Pelé en distribuant sept passes décisives dans ... Lire la suite

  • Le milieu de terrain français Adrien Rabiot lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde contre l'Angleterre.
    Football/Coupe du monde: Rabiot fustige des comportements "inadmissibles"
    information fournie par Reuters 19.07.2026 10:24 

    Le milieu de terrain de l'équipe de ‌France Adrien Rabiot a fustigé samedi soir des comportements "assez inadmissibles" lors de la première période ​du match pour la troisième place de la Coupe du monde, perdu face à l'Angleterre (4-6), que les Bleus ont failli ... Lire la suite

  • Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »
    Aurélien Tchouaméni : « déçu de ne pas avoir gagné pour la dernière du coach »
    information fournie par So Foot 19.07.2026 10:08 

    « Mea culpa ». Même s’il n’a pas participé à la débâcle des Bleus face à l’Angleterre (4-6) ce samedi soir en petite finale du Mondial 2026, Aurélien Tchouaméni a été choisi par la FFF pour aller répondre aux questions de M6 après la rencontre. Au nom du groupe, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank