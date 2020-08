Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De la Formule 1 jusqu'en décembre Reuters • 25/08/2020 à 14:41









De la Formule 1 jusqu'en décembre par Adonis Vesin (iDalgo) Et de quatre qui font dix-sept ! Quatre nouveaux Grands Prix de Formule 1 ont rejoint le calendrier, fort à présent de 17 courses (22 initialement prévues). Les GP de Turquie (15 novembre), Bahreïn (29 novembre et 6 décembre) et Abou Dhabi (13 décembre) ont été dévoilés aujourd'hui. Surtout, ces étapes devraient pouvoir accueillir du public. Sotchi (Russie, 27 septembre) et Portimao (Portugal, 25 octobre) pourraient également prendre des dispositions pour la venue de spectateurs aux abords des circuits. La tenue d'un Grand Prix en Chine est définitivement annulée mais celle du Vietnam est une nouvelle fois reportée.

