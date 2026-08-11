De la folie des grandeurs au serrage de ceinture : le changement de cap de beIN Sports

De la folie des grandeurs au serrage de ceinture : le changement de cap de beIN Sports

Acteur majeur de la diffusion sportive en France depuis bientôt quinze ans, beIN Sports traverse une zone de turbulences. En quelques années, la chaîne franco-qatarie a perdu ses plus beaux joyaux, le dernier en date étant la Liga, qu’elle diffusait en exclusivité depuis 2012. Alors, simple changement de cap ou clap de fin pour une aventure historique ? Éléments de réponse.

Il va falloir s’habituer à vivre les golazo à Sánchez-Pizjuán ou San Mamés sans la voix éraillée d’Omar Da Fonseca. Mais faudra-t-il pour autant la remplacer par la voix de Mickey ? Dans un entretien accordé au journal Le Monde , Javier Tebas, président de LaLiga, officialisait la semaine passée le passage des droits du championnat espagnol chez Disney+ et DAZN : « Le moment était venu d’ouvrir un nouveau chapitre […] avec le streaming qui est devenu un mode de consommation naturel pour des millions de personnes. » Du côté de beIN Sports, l’argument technologique ne passe pas : « On est présent sur toutes les plateformes, sur téléphone, mobile et tablette. En réalité, LaLiga s’est offerte au plus offrant. »

Diriger une chaîne de télévision ne s’apparente pas à un mercato, où l’on gagne ou perd des joueurs.…

Propos d'Anne-Laure Bonnet recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com