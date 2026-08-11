 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De la folie des grandeurs au serrage de ceinture : le changement de cap de beIN Sports
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 14:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

De la folie des grandeurs au serrage de ceinture : le changement de cap de beIN Sports

De la folie des grandeurs au serrage de ceinture : le changement de cap de beIN Sports

Acteur majeur de la diffusion sportive en France depuis bientôt quinze ans, beIN Sports traverse une zone de turbulences. En quelques années, la chaîne franco-qatarie a perdu ses plus beaux joyaux, le dernier en date étant la Liga, qu’elle diffusait en exclusivité depuis 2012. Alors, simple changement de cap ou clap de fin pour une aventure historique ? Éléments de réponse.

Il va falloir s’habituer à vivre les golazo à Sánchez-Pizjuán ou San Mamés sans la voix éraillée d’Omar Da Fonseca. Mais faudra-t-il pour autant la remplacer par la voix de Mickey ? Dans un entretien accordé au journal Le Monde , Javier Tebas, président de LaLiga, officialisait la semaine passée le passage des droits du championnat espagnol chez Disney+ et DAZN : « Le moment était venu d’ouvrir un nouveau chapitre […] avec le streaming qui est devenu un mode de consommation naturel pour des millions de personnes. » Du côté de beIN Sports, l’argument technologique ne passe pas : « On est présent sur toutes les plateformes, sur téléphone, mobile et tablette. En réalité, LaLiga s’est offerte au plus offrant. »

Diriger une chaîne de télévision ne s’apparente pas à un mercato, où l’on gagne ou perd des joueurs.…

Propos d'Anne-Laure Bonnet recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vitinha a encore la dalle
    Vitinha a encore la dalle
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:43 

    Vitinha a aussi faim qu’un CE1 quand il y a des frites à la cantine. Après avoir disputé 28 minutes contre Manchester United en match amical, le milieu de terrain portugais disputera son premier match officiel de la saison 2026/2027 ce mercredi contre Aston Villa ... Lire la suite

  • La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:36 

    Il va falloir rentrer maintenant Lameck. Il y a encore quelques semaines, Lecce s’inquiétait de la disparition de son attaquant , qui n’était jamais revenu de vacances pour reprendre la préparation. Finalement, rien de grave : Lameck Banda était bien vivant , en ... Lire la suite

  • Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:05 

    Cristiano Ronaldo ne s’en débarrassera pas si facilement. Joueur appartenant au RC Strasbourg, le jeune ailier français de 19 ans Rayane Messi va continuer sa route en Arabie saoudite et rejoindre Al-Ettifaq, dans le cadre d’un prêt, selon L’Équipe . La saison ... Lire la suite

  • Le parcage du PSG sera plein à Salzbourg
    Le parcage du PSG sera plein à Salzbourg
    information fournie par So Foot 11.08.2026 16:40 

    « Ici, c’est Paris. Partout, c’est chez nous. » À la veille de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le PSG pourra compter sur un sacré contingent dans les tribunes du Stadion Salzburg . Selon L’Équipe , les 7 000 places attribuées au club parisien par l’UEFA ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank