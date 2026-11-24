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L'ESSENTIEL

Le patron de Nvidia, l'une des plus grandes entreprises états-uniennes dans le domaine de l'intelligence artificielle, vient de démissionner après la révélation de plusieurs aventures extraconjugales.

L'une de ses maîtresses est soupçonnée d'avoir partie liée avec les services de renseignement chinois.

Envoyer des personnes séduisantes auprès de personnalités que l'on cherche à affaiblir ou à instrumentaliser est une pratique plurimillénaire, dont témoignent de nombreux récits anciens, en Chine et ailleurs.

Une aventure extraconjugale a abouti à la démission du PDG de Nvidia Jensen Huang, l'un des dirigeants les plus influents de la tech états-unienne. Cet épisode a remis en lumière une vieille technique d'espionnage : le « piège amoureux » (honey trap), qui consiste à séduire une personne ciblée pour obtenir des informations ou exercer une influence sur elle.

Jensen Huang a quitté ses fonctions après la publication dans la presse d'informations faisant état de sa relation extraconjugale avec Alice Huang, une dirigeante d'entreprise installée à Singapour, soupçonnée d'être liée aux services de renseignement chinois. Elle a auparavant travaillé pour Megaspeed, une entreprise singapourienne spécialisée dans le cloud computing surveillée par les autorités américaines qui la soupçonnent d'avoir aidé la Chine à se procurer des puces d'intelligence artificielle soumises à des restrictions à l'exportation.

Jensen Huang a reconnu avoir entretenu cette liaison. Alors que la presse faisait également état d'une seconde relation avec une dirigeante de son entreprise placée sous sa responsabilité hiérarchique, il a présenté sa démission au conseil d'administration de Nvidia le 12 novembre 2026.

Compte tenu de la nature des activités de Jensen Huang – l'intelligence artificielle étant désormais considérée comme un enjeu majeur de sécurité nationale –, ce qui aurait pu être une simple affaire interne à une entreprise a pris une dimension internationale. Le ministère chinois des affaires étrangères a démenti les accusations d'espionnage et accusé les États-Unis d'« inventer de prétendues histoires d'espionnage pour justifier un blocus technologique ». De son côté, Nvidia affirme n'avoir aucune raison de penser que des secrets industriels de l'entreprise auraient été divulgués.

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Si ces accusations peuvent paraître crédibles, c'est aussi parce que l'histoire regorge d'exemples d'hommes et de femmes séduisants utilisés pour détourner l'attention de personnalités importantes, les compromettre ou obtenir des renseignements confidentiels de leur part.

En Chine, cette affaire évoque notamment une ancienne technique de stratégie politique connue sous le nom de meiren ji, ce que l'on pourrait traduire par « stratagème de la beauté ».

En tant que chercheur spécialisé dans les relations entre les États-Unis et la Chine, je considère que, au-delà des détails de l'affaire Huang, la logique politique qui sous-tend ce stratagème reste d'actualité : il s'agit d'utiliser des relations personnelles pour obtenir des informations, influencer des décisions et affaiblir un adversaire. Il ne serait donc pas surprenant que cette méthode soit employée dans le contexte de la rivalité croissante entre Washington et Pékin autour de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs de pointe.

Le stratagème de la beauté dans la Chine ancienne

Le meiren ji figure parmi les Trente-Six Stratagèmes, un traité militaire chinois dont l'origine demeure incertaine, mais qui serait issu de traditions orales et de récits historiques remontant à la période des Royaumes combattants (475-221 avant notre ère).

Le trente-et-unième stratagème explique comment les relations personnelles peuvent servir à influencer un adversaire politique. Il préconise d'exploiter ses désirs et ses fragilités émotionnelles afin d'altérer son jugement et de compromettre sa capacité à gouverner.

Les Trente-Six Stratagèmes constituent à la fois un manuel de stratégie militaire et un recueil de réflexions tirées de l'expérience historique. L'une des histoires les plus célèbres associées au stratagème de la beauté remonte à plus de deux mille ans, à la période des Printemps et Automne de l'histoire chinoise.

Au Vᵉ siècle avant notre ère, le roi Goujian du royaume de Yue, situé dans l'actuelle Chine méridionale, fut vaincu par le roi Fuchai du royaume voisin de Wu, au Nord, et contraint de se soumettre. Mais Goujian entreprit secrètement de reconstituer ses forces et prépara sa revanche.

Selon le texte historique ancien Wu Yue Chun Qiu (Annales des royaumes de Wu et de Yue), le royaume de Yue envoya deux femmes réputées pour leur beauté, Xi Shi et Zheng Dan, auprès de Fuchai. L'objectif était de détourner ce dernier des affaires de l'État en le plongeant dans les plaisirs et les divertissements.

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Le stratagème aurait fonctionné. Fasciné par les deux femmes, Fuchai aurait progressivement cessé de prendre au sérieux la menace que représentait Yue. Pendant ce temps, Goujian préparait son armée. En 473 avant notre ère, le royaume de Yue finit par conquérir celui de Wu.

Le rôle réellement joué par Xi Shi et Zheng Dan dans la chute du royaume de Wu demeure toutefois incertain. La défaite de celui-ci s'explique également par de mauvaises décisions politiques et par le rétablissement de la puissance militaire de Yue.

Cette histoire illustre néanmoins un principe important de la stratégie politique chinoise : exploiter les faiblesses personnelles d'un adversaire peut parfois se révéler plus efficace que de l'affronter directement.

On retrouve une stratégie comparable dans les Trois Royaumes, roman du XIVᵉ siècle considéré comme l'un des grands classiques de la littérature chinoise.

Le récit met notamment en scène Dong Zhuo, un puissant chef de guerre qui contrôlait la cour impériale à la fin de la dynastie des Han orientaux. Pour l'éliminer, Wang Yun, un haut fonctionnaire resté fidèle à la dynastie Han, imagina un stratagème : il promit d'abord en mariage une jeune femme d'une grande beauté, Diaochan, au commandant militaire de Dong Zhuo. Puis il proposa cette même femme à Dong Zhuo lui-même. La manœuvre provoqua jalousie et méfiance entre les deux hommes. Wang Yun parvint finalement à convaincre le subordonné de Dong Zhuo de l'assassiner. Il prit ensuite, pour un temps, le contrôle de la cour impériale au nom de l'empereur Han.

Le « piège amoureux », une technique d'espionnage toujours actuelle

Dans le monde contemporain du renseignement, le recours à des relations sentimentales ou sexuelles pour approcher une cible, obtenir des informations confidentielles ou exercer une influence sur elle est couramment désigné par l'expression anglaise honey trap, que l'on peut traduire par « piège amoureux ».

Cette technique est loin d'être propre à la Chine. Pendant la guerre froide, les services de renseignement occidentaux et soviétiques ont eux aussi largement eu recours à des relations intimes dans le cadre d'opérations d'espionnage.

La Chine moderne compte également plusieurs affaires documentées. L'une des plus célèbres est celle du diplomate français Bernard Boursicot et de l'artiste chinois d'opéra Shi Pei Pu. Les deux hommes se rencontrèrent à Pékin en 1964 et entretinrent une relation intime pendant de nombreuses années. Au cours de cette période, Bernard Boursicot transmit à la Chine des documents diplomatiques français. L'affaire finit par être découverte et les deux protagonistes furent poursuivis en France pour espionnage dans les années 1980 et condamnés à plusieurs années de prison.

Un autre exemple, plus récent, concerne l'ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis Eric Swalwell et Christine Fang, soupçonnée d'être une agente des services de renseignement chinois.

En 2015, Swalwell a reconnu avoir eu à plusieurs reprises des relations intimes avec Fang. À l'époque, celle-ci avait notamment participé à la collecte de fonds pour sa campagne électorale et contribué à placer une stagiaire au sein de son bureau parlementaire.

Pourquoi Jensen Huang représente une cible stratégique

Du fait de sa position, Jensen Huang constituait potentiellement une cible privilégiée pour une opération de type « piège amoureux ».

Son entreprise occupe désormais une place centrale dans la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. À mesure que l'intelligence artificielle a pris de l'importance dans le développement économique, les capacités militaires et la sécurité nationale, Washington a multiplié les restrictions à l'exportation de puces d'intelligence artificielle avancées vers la Chine dans l'espoir de freiner son accès à la puissance de calcul nécessaire.

Pékin investit massivement dans le développement de sa propre industrie des semi-conducteurs. En mai 2024, la Chine a notamment annoncé la création d'un fonds public de 47,5 milliards de dollars (soit quelque 43,32 milliards d'euros ) destiné à soutenir cette industrie. Pourtant, les entreprises chinoises ont toujours besoin de puces de pointe pour entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle et construire leurs centres de données.

Du point de vue de Pékin, ces composants ne sont pas seulement indispensables à la compétitivité des entreprises technologiques chinoises : ils représentent également un enjeu majeur pour la future puissance militaire et technologique du pays.

Nvidia occupe donc une position particulièrement stratégique, ce qui permet de comprendre les préoccupations de sécurité nationale entourant son dirigeant.

Il convient toutefois de ne pas confondre motivations stratégiques et preuves d'une opération de renseignement. L'importance de Jensen Huang ne suffit pas à établir qu'il a été la cible d'un piège amoureux ni qu'Alice Huang a agi pour le compte des services secrets chinois. Ces accusations doivent encore faire l'objet d'une enquête approfondie.

L'espionnage à l'ère de l'intelligence artificielle

Une chose demeure néanmoins certaine : dans la politique contemporaine, comme dans les rivalités de la Chine ancienne, les adversaires cherchent à obtenir des informations les uns sur les autres, à influencer les décisions importantes et à exploiter les faiblesses de leurs concurrents pour prendre un avantage stratégique.

Ce qui a changé, en revanche, c'est la nature des ressources stratégiques dont le contrôle confère du pouvoir.

Dans la Chine ancienne, influencer un souverain par l'intermédiaire de relations personnelles pouvait modifier les décisions politiques et militaires d'un royaume. Aujourd'hui, approcher un dirigeant d'une grande entreprise technologique peut potentiellement donner accès à des technologies et à des informations particulièrement sensibles.

Il y a plus de deux mille ans, un État puissant pouvait perdre son avantage à cause des faiblesses personnelles de son souverain. Aujourd'hui, les rapports de force politiques et technologiques sont organisés autrement.

Mais aussi longtemps que les décisions stratégiques continueront de dépendre d'individus, les relations personnelles resteront une vulnérabilité que des adversaires pourront chercher à exploiter.

Auteur: Linggong Kong - Ph.D. Candidate in Political Science, Auburn University

Cet article est issu du site The Conversation