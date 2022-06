De la boutique à la grande surface, crise de recrutement au RN

Marine Le Pen pose avec les 89 députés RN à l'Assemblée nationale à Paris le 22 juin 2022 ( AFP / Alain JOCARD )

Avec soudainement 10 fois plus de députés qu'en 2017, dont beaucoup de cadres du Rassemblement national, et une étiquette qui a longtemps rebuté, le parti de Marine Le Pen se trouve confronté à une crise de recrutement.

La finaliste de la présidentielle a reconnu avoir été surprise: elle s'attendait à l'élection de 60 députés RN. Ils sont au final 89.

Or parmi eux figurent plusieurs cadres du RN, comme sa propre attachée de presse Caroline Parmentier, son ancien directeur de campagne adjoint Jean-Philippe Tanguy, le directeur de la communication du parti Alexandre Loubet ou encore le trésorier Kevin Pfeffer, ainsi que plusieurs porte-parole.

Renaud Labaye, ancien directeur de cabinet de Marine Le Pen pendant la présidentielle, est chargé d'aider au recrutement des futurs collaborateurs à l'Assemblée.

Il a calculé que le groupe RN, dont il va devenir le secrétaire général, aura besoin d'une vingtaine d'assistants, en plus de ceux que chaque député embauche, pour sa circonscription et pour l'Assemblée, soit entre 1 et 5 personnes par élu.

"Mais on peut les mutualiser", espère-t-il. Chaque collaborateur peut en effet avoir plusieurs élus employeurs. Et dans les circonscriptions, il souhaite que les députés "se débrouillent" en puisant notamment dans le vivier des militants.

- "Sincérité" -

Parmi les CV qu'il a reçus figurent d'anciens collaborateurs d'élus LR, des membres de Génération Z, le mouvement de jeunesse d'Eric Zemmour, "qu'on reconnaît tout de suite", ou encore des juristes, des étudiants de Sciences Po ou d'écoles de commerce.

Timothée Houssin, député de l'Eure âgé de 33 ans et diplômé d'école de commerce, affirme connaître "beaucoup de monde" pour avoir été lui-même collaborateur de plusieurs eurodéputés, et aussi conseiller régional.

Il a donc transmis des CV à M. Labaye, mais rappelle que ces postes nécessitent "un bon niveau d’études" et "un certain niveau d'engagement" car le retour à la vie professionnelle ensuite n'est "pas facile", quelle que soit la couleur politique.

Les profils sont étudiés aussi en fonction de la commission dans laquelle travaillera le député RN.

Franck Allisio, élu des Bouches-du-Rhône et chargé des études au RN, n'a pas reçu de CV d'anciens collaborateurs d'élus LR. Mais si c'était le cas, il faudrait "vérifier la sincérité" du candidat, prévient le député Sébastien Chenu.

Le RN n'ira pas, en tout cas, puiser dans les collaborateurs du Parlement européen, selon l'eurodéputé André Rougé, mais sans doute au sein des Horaces, ces mystérieux hauts fonctionnaires qui conseillent techniquement Marine Le Pen, et dont il anime les travaux.

- "Institutionnalisation" -

"Certains vont peut-être sortir du bois" parce qu'avec "cette institutionnalisation" du RN à l'Assemblée, "ils savent qu'ils ne seront plus ennuyés dans leur carrière", fait-il valoir.

Il espère également que "les banques vont regarder (le RN) différemment" compte tenu de la "normalisation" du parti, devenu une "force de frappe" à l'Assemblée, avec le plus important groupe d'opposition.

Le RN a d'habitude du mal à obtenir des prêts bancaires en France, et il a dû emprunter de l'argent pour ses campagnes à des banques russe et hongroise.

"Il n'y a certainement pas" de problème avec le parti d'extrême droite, assure M. Labaye, "vu les tonnes de CV qui me tombent dessus". "Quand vous réussissez, vous trouvez beaucoup de gens pour vous aider", abonde M. Tanguy, cependant que plusieurs ont fait campagne sans l'étiquette RN dans l'espoir d'attirer davantage d'électeurs.

Au sein du parti aussi, c'est la course à l'embauche. Caroline Parmentier par exemple entend être députée "à plein temps" et rappelle qu'attachée de presse est un "métier très prenant".

Renaud Labaye fait pourtant remarquer que M. Pfeffer n'est "pas le premier" trésorier à être aussi député, citant pour LR Daniel Fasquelle.

Marine Le Pen assure pour sa part que Jordan Bardella, président par intérim du mouvement, "n'aura aucune difficulté pour remplacer ceux qui aujourd'hui ont été élus et qui peuvent conserver des responsabilités dans le mouvement". Elle-même fut de 2011 à 2021 à la fois eurodéputée puis députée du Pas-de-Calais, et présidente du parti.