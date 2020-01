De l'UEFA à la Fifpro... comment Michel Platini prépare son retour dans le football

Semaine après semaine, le retour de Michel Platini dans le monde du football se précise avec davantage de netteté. Libéré, depuis le 8 octobre 2019, de sa suspension de quatre ans, prononcée par le comité d'éthique de la Fifa en 2015, l'ancien numéro 10 des Bleus, 64 ans, devient, à titre bénévole, le conseiller personnel de Philippe Piat au sein de la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs. Cette information, révélée mercredi par l'Equipe, intervient à deux ans de la prochaine élection du président de la Fifpro, pour laquelle Piat, 77 ans, ne se représentera pas. De là à y voir un marche-pied, à moyen terme, vers la Fifa et sa présidence pour l'ex-patron de l'UEFA...« Je l'imagine complètement succéder à Piat à la Fifpro, confie Jacques Vendroux intime de Platini et consultant football à France Info. C'est même une probabilité extrêmement sérieuse. Je ne dis pas qu'il va y aller demain matin, mais il est véritablement intéressé par ce poste. Il lui faudra convaincre les gens du board qui votent (NDLR : 13 membres) et ensuite être élu » Platini devrait sans doute les rencontrer lors du prochain « board » de la Fifpro, les 17 et 18 février à Amsterdam LIRE AUSSI > Pour Michel Platini, l'avenir c'est maintenantLa proximité de Platini avec Piat accrédite, aussi, cette thèse. « Ce sont des amis de longue date, poursuit Vendroux. Ils se connaissent depuis près de cinquante ans. Ils jouaient au golf ensemble. Ils sont liés par une grosse confiance professionnelle. La FFF ne l'intéressait pas. La présidence d'un club non plus. La Fifpro oui. »Platini a toujours défendu le football aux footballeursAu sein de cette organisation, Piat espère que l'influence de l'ancienne star de la Juventus lui permettra d'avancer sur plusieurs dossiers, dont « la convention collective européenne, les calendriers... ». « Il était beaucoup pro-joueurs. Quand il était président de l'UEFA, il a ...