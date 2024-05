"De l'eau, de l'eau...": l'agonie de "Donbass", soldat ukrainien mort au front

A l'invasion russe de l'Ukraine, Andriï se porte volontaire pour combattre et devient mitrailleur puis pilote de drone. Et "pour ne pas devenir fou", cet architecte se met à dessiner les horreurs de la guerre.

Ses croquis sombres au crayon graphite représentent souvent la mort, parfois entourée de nuées de papillons pour les soldats ukrainiens, ou bien de mouches pour les russes, symbolisés aussi par des monstres difformes.

"Ce sont des émotions que vous mettez sur papier pendant votre temps libre, et cela aide à ne pas devenir fou", lâche le dessinateur de 48 ans, "Roy" de son nom de guerre.

"Les monstres que je dessine ne peuvent pas être filmés ou photographiés, mais c'est ce qui se passe dans ma vie depuis deux ans", explique-t-il entre deux vols de son drone de reconnaissance Leleka qui surveille la zone russe, derrière la ligne de front, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine.

Le dessin le plus emblématique de son petit carnet décrit une scène dramatique qu'il a vue en direct à l'écran, longuement filmée par la caméra de son aéronef.

On y voit un soldat ukrainien portant casque et gilet pare-balle, allongé sur le dos dans un paysage de ruines, entouré des dépouilles de quatre camarades.

Le blessé a une main levée comme s'il appelait à l'aide. Son visage est tourné vers le ciel, ses yeux dirigés vers le centre du dessin et celui qui l'observe à travers la caméra du drone.

En arrière plan, des ruines figurent des têtes de mort fantomatiques, et sur la droite le mot "EAU" écrit en majuscule est répété une dizaine de fois.

Des dessins du pilote de drone ukrainien Andriï, "Roy" de son nom de guerre, sur une position près de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, le 1er mai 2024 Donetsk region, on May 1, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. When Russia invaded Ukraine, Andriy volunteered to fight, becoming a machine-gunner and then a drone pilot. And "to keep from going mad", this architect began to draw the horrors of war. ( AFP / Genya SAVILOV )