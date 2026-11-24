Le berger espagnol Cristobal Jesus Calle Lopez, 43 ans, donne du blé à ses moutons dans sa ferme à Montejaque, dans le sud de l’Espagne, le 10 novembre 2026. ( AFP / JORGE GUERRERO )

Cristóbal Calle est un homme "préoccupé": éleveur de brebis laitières en Andalousie, il a vu son pouvoir d'achat fondre ces dernières années en raison de la hausse des prix, loin de l'image d'une Espagne portée par l'une des croissances les plus vigoureuses d'Europe.

"Nous vivons moins bien", tranche l'agriculteur de 43 ans, qui gagne "environ" 1.000 euros par mois, un revenu qui fluctue selon les périodes de l'année.

Dans son exploitation, entouré de ses bêtes occupées à paître, il dit avoir vu "doubler" en quelques années ses dépenses de carburant pour ses machines agricoles et "fortement" augmenter le prix de ses achats alimentaires, sous l'effet des crises internationales.

Contraint de "se restreindre sur des petites choses", il assure "ne pas vouloir d'aides" du futur gouvernement, à quelques jours des législatives de dimanche, mais espère simplement ne plus avoir à se battre chaque jour "pour joindre les deux bouts".

En Andalousie, la région où il habite dans le sud de l'Espagne, plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon l'Institut national de la statistique (INE).

"Au jour le jour"

Et le sentiment exprimé par Cristóbal est largement partagé, des régions rurales aux villes côtières confrontées au tourisme de masse.

À Madrid aussi, le décalage entre les bonnes performances économiques mises en avant par le gouvernement, avec une croissance attendue à 2,6% cette année comme en 2025 et un chômage repassé sous les 10%, et le sentiment d'un recul du niveau de vie est sur toutes les lèvres.

Marcos, qui n'a pas voulu donner son nom, travaille comme agent d'entretien dans une école de langue. Il gagne moins de 1.400 euros par mois et vit, "heureusement", insiste-t-il, en couple, pour partager les frais du quotidien.

Des manifestants brandissent une banderole à Barcelone lors d’une grève générale nationale contre la crise du logement en Espagne, le 11 novembre 2026. ( AFP / Josep LAGO )

"Je ne pourrais pas vivre seul, c’est clair", estime-t-il, évoquant des prix "exorbitants" : "On achète trois fois rien au magasin et ça coûte déjà 50-60 euros...".

"Beaucoup de mois, je n'y arrive pas. Presque tous les mois en fait. Je vis au jour le jour", dit-il encore, désabusé.

Rencontrée à Barcelone le 11 novembre lors de la première grève générale organisée en 14 ans pour défendre notamment le pouvoir d'achat, Judith Soler décrit elle aussi une situation précaire. Jusqu'ici, elle habitait seule, mais a dû se résoudre à retourner vivre chez son père "pour économiser", après avoir consacré "75%" de son salaire à son loyer.

"Depuis petite, on m'a appris que je devais étudier, travailler, avoir de bonnes notes, et je l'ai fait. Je travaille depuis l'âge de 15 ans, j'ai payé mes études, j'ai un travail, j'ai une voiture, mais je n'arrive pas à boucler les fins de mois...", déplore cette éducatrice spécialisée de 30 ans.

À deux vitesses

Depuis l'arrivée au pouvoir du socialiste Pedro Sánchez en 2018, le salaire minimum a connu une hausse sans précédent, grimpant de 860 à 1.425 euros bruts mensuels en équivalent douze mois (les Espagnols étant rémunérés en 14 fois). Le salaire brut moyen atteint, lui, désormais 2.460 euros.

Mais les bénéfices de ces augmentations ont été en bonne partie engloutis par l'inflation: en huit ans, les prix à la consommation ont officiellement augmenté de 30%. Quant à ceux du logement, ils ont presque doublé dans de nombreuses villes.

"Nous produisons davantage, mais cela ne veut pas dire que nous gagnons plus par personne", observe Pedro Aznar, professeur d'économie à l'école de commerce Esade, soulignant que la progression du PIB national s'explique "principalement" par "l'augmentation de la population en situation d'emploi", dans un pays qui a enregistré un solde migratoire positif de plus de trois millions de personnes depuis 2018, d'après l'INE.

Des touristes sont photographiés devant une boutique de souvenirs à Malaga, le 4 novembre 2026. ( AFP / JORGE GUERRERO )

Dans le quartier huppé de Salamanca à Madrid, une autre réalité de l'Espagne se donne à voir. Entre boutiques de luxe et cafés branchés pris d'assaut s'affiche une élite prospère qui profite, elle, pleinement du dynamisme économique actuel.

Même constat dans le quartier d'affaires de Nuevos Ministerios, où cadres en costume ou tailleur croisent chaque matin les élèves en uniforme sur le chemin des établissements privés les plus prestigieux de la capitale.

"L'offre est aujourd'hui bien plus variée, aussi bien pour les loisirs que pour la restauration", s'enthousiasme Marco Sarti, avocat de 24 ans dans un grand cabinet britannique de conseil, estimant notamment que Madrid s'était imposée comme "une référence" mondiale pour les grands événements sportifs.

"C'est vraiment positif !", estime-t-il.