De l'ancienne à la nouvelle, le vrai du faux de la carte nationale d'identité

Comme pour les permis de conduire avant elles, les cartes d'identité adopteront, dès août 2021, le format « carte bancaire ». La carte plastifiée, créée par un décret du 19 mars 1987, s'apprête ainsi à quitter nos portefeuilles... si vous aviez réussi à faire entrer son format A7 dedans. Plus petite, plus résistante, la nouvelle carte d'identité sera aussi composée d'une puce, comprenant notamment « une photographie et deux empreintes digitales du titulaire », comme l'a indiqué le gouvernement.L'objectif ? Lutter contre la fraude. Cette carte devrait également permettre de s'authentifier en ligne sur plusieurs sites de l'administration publique. Quels sont les petits secrets de cette carte qui nous accompagne partout ?Elle n'est plus valable périmée. FAUXVotre carte d'identité, valable dix ans, apparaît périmée au verso. Que nenni ! Elle est toujours valable malgré cette mention. Si vous étiez majeur au moment de sa délivrance, sa durée est prolongée automatiquement de cinq années, sans aucune démarche à accomplir. Quinze ans au total donc. C'est le cas pour les cartes d'identité sécurisées (plastifiées), délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Vous pouvez ainsi continuer à voyager dans certains pays européens avec le document « virtuellement » périmé.« Pas au Portugal, prévient David. J'avais une carte d'identité, périmée en apparence depuis 2015. Or, en 2017, la compagnie aérienne me l'a refusée. Heureusement que j'avais un passeport pour pouvoir embarquer ». Cette prolongation automatique ne s'applique que pour les cartes émises à des majeurs. Si le titulaire avait moins de 18 ans lorsque la carte a été effectuée, elle doit absolument être renouvelée au bout de dix ans. Les cartes d'identité remises depuis le 1er janvier 2014 comportent déjà cette durée de validité de 15 ans.Si je déménage, ma nouvelle adresse doit y apparaître ...