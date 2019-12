De l'aéronautique à l'huile de noix, les secrets d'un touche à tout

Conquérant. En mêlée et en affaires. Pascal Chambon, ancien joueur de rugby amateur et entrepreneur de 52 ans, n'est pas du genre à gamberger. Quand le petit matheux du Périgord veut, il fonce : « A 16 ans, je finis 71e sur 3600 candidats pour intégrer une formation dans l'aéronautique à Toulouse (Haute-Garonne). Ils en prenaient 72... »Fraîchement diplômé, le major de promo décroche le gros lot en signant à l'Aérospatiale, l'ancêtre d'Airbus. L'électronicien fait décoller la fusée Ariane de Kourou en Guyane, travaille sur les premiers A330, A340... Son métier fait rêver. Et pourtant : « Je voulais voler de mes propres ailes et revenir chez moi. »Buraliste, hôtelier, restaurateur...À 29 ans, retour dans le Périgord. « Au grand désarroi de mes parents qui avaient financé ma formation », confie-t-il. Le jeune homme veut surtout se rapprocher de sa « dulcinée », qui a travaillé pendant toutes ces années de distance dans l'hôtel familial à Aurillac (Cantal). « À un moment donné, il fallait qu'on ait une vie commune », commente-t-il.Le couple jette son dévolu sur un bureau de tabac à Sarlat (Dordogne), près de ses racines. « À l'époque, trois secteurs n'étaient pas soumis à la crise : les pharmacies, l'optique et les bureaux de tabac. Pour les deux premiers, il fallait un diplôme. Pour faire buraliste, il n'y en avait pas besoin », se souvient-il.Assez rapidement, le commerce est cédé, « au bout de cinq ans pour éviter de payer trop de taxes sur la plus-value ». Et l'argent récolté investi dans un motel de 36 chambres, toujours à Sarlat. « Mon esprit cartésien, acquis chez Aérospatiale, m'a permis de créer les plans, validés par un architecte », affirme-t-il. L'ex-buraliste a été formé au métier de moulinier par l'ancien propriétaire du domaine qu'il a acheté en 2013. LP/Nicolas Lux Mais à 46 ans, un sentiment de lassitude domine. « Cet hôtel n'avait pas ...