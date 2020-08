Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De Jong envoie Séville en finale Reuters • 16/08/2020 à 23:43









De Jong envoie Séville en finale par Adonis Vesin (iDalgo) United peut avoir des regrets. Manchester a dominé la rencontre. Une domination stérile. Bruno Fernandes avait ouvert le score sur penalty (9e), Suso a répondu (26e). Mais, en deuxième période, Manchester a manqué de réalisme. Bono, six arrêts, muselle Martial et ses partenaires. Finalement, De Jong, bien aidé par la passivité de la défense mancunienne, reprend le ballon du gauche dans les six mètres (2-1, 78e). Les Sévillans ont ensuite pu gérer sans problème les timides vagues de United. Séville a remporté les cinq finales de Ligue Europa que les Espagnols ont disputées. L'Inter et le Chakhtar sont prévenus.

