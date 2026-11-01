De Jong défenseur central ? Flick répond

Toujours la pièce à mettre au trou. Le Barça a collé une sacrée valise à Alavés ce samedi soir (6-1) avec une défense remaniée suite à une kyrielle de blessures . Le technicien allemand a décidé d’innover en alignant Frenkie De Jong en défense centrale et Brian Fariñas au poste de latéral droit. Les deux milieux de terrain ne sont pas trop mal dépatouillés face à cette nouveauté.

« Nous devons changer notre façon de penser, car quatre de nos défenseurs sont indisponibles pour cause de blessure, et nous espérons qu’ils reviendront bientôt, explique l’ancien coach du Bayern. Mais nous ne savons pas quand cela se fera. J’ai demandé à Frenkie s’il pouvait jouer en défense centrale, et il a répondu oui, ce que j’apprécie beaucoup. Fariñas a lui aussi réalisé une excellente performance au poste d’arrière latéral, et il méritait de disputer ce match. C’est un vrai professionnel. » …

SW pour SOFOOT.com