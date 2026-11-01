 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De Jong défenseur central ? Flick répond
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 09:17

Ajouter Boursorama à vos sources

De Jong défenseur central ? Flick répond

De Jong défenseur central ? Flick répond

Toujours la pièce à mettre au trou. Le Barça a collé une sacrée valise à Alavés ce samedi soir (6-1) avec une défense remaniée suite à une kyrielle de blessures . Le technicien allemand a décidé d’innover en alignant Frenkie De Jong en défense centrale et Brian Fariñas au poste de latéral droit. Les deux milieux de terrain ne sont pas trop mal dépatouillés face à cette nouveauté.

« Nous devons changer notre façon de penser, car quatre de nos défenseurs sont indisponibles pour cause de blessure, et nous espérons qu’ils reviendront bientôt, explique l’ancien coach du Bayern. Mais nous ne savons pas quand cela se fera. J’ai demandé à Frenkie s’il pouvait jouer en défense centrale, et il a répondu oui, ce que j’apprécie beaucoup. Fariñas a lui aussi réalisé une excellente performance au poste d’arrière latéral, et il méritait de disputer ce match. C’est un vrai professionnel. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un U17 de Sarcelles avec le Bénin
    Un U17 de Sarcelles avec le Bénin
    information fournie par So Foot 01.11.2026 09:46 

    À un match près de serrer la pince de Leo Messi. Gernot Rohr a dévoilé la liste des bonhommes sélectionnés avec le Bénin pour le prochain rassemblement, synonyme de matchs de qualification pour la CAN face à la République centrafricaine les 12 et 14 novembre. Surprise ... Lire la suite

  • Des personnes sont venues encourager les navigateurs à Saint-Malo, dans le nord-ouest de la France, le 31 octobre 2026, à la veille du départ de la Route du Rhum ( AFP / LOU BENOIST )
    Route du Rhum: jour J pour les 115 solitaires de la "reine des transats"
    information fournie par AFP 01.11.2026 06:23 

    Sous un soleil radieux, 115 solitaires mettent dimanche les voiles au large de Saint-Malo en direction de la Guadeloupe pour la 13e édition de la légendaire Route du Rhum, sprint transatlantique que les plus rapides pourraient réaliser en six jours. Le coup de ... Lire la suite

  • Gabby Williams des Valkyries, contre Atlanta, le 31 octobre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EZRA SHAW )
    Basket : Gabby Williams, phénoménale, remporte le titre de WNBA
    information fournie par AFP 01.11.2026 04:28 

    On ne voyait qu'elle sur le parquet : la Française Gabby Williams a réalisé samedi une performance incroyable avec les Golden State Valkyries pour battre Atlanta (68-63) et décrocher son premier titre de WNBA. Dans une ambiance électrique à San Francisco pour cet ... Lire la suite

  • Bradley Barcola : BB brume
    Bradley Barcola : BB brume
    information fournie par So Foot 01.11.2026 01:12 

    Toujours en quête d’un premier but en Premier League, Bradley Barcola peine dans l’efficacité depuis son arrivée à Liverpool qui reçoit Arsenal ce dimanche. Preuve que même un statut de double champion d’Europe n'aide pas à s’adapter à un transfert outre-Manche. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank