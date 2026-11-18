De Hong Kong à l’Afrique : un sac nommé exil

Des commerçants vendent le sac surnommé "Ghana must go" sur le marché de Nima à Accra, au Ghana, le 19 août 2026 ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

Des marchés poussiéreux et animés d’Accra aux rues bondées de Hong Kong, les rayures quadrillées rouges, blanches et bleues omniprésentes du sac connu sous le nom de "Ghana must go" ont traversé les frontières et les générations.

Objet utilitaire du quotidien, utilisé pour transporter tout et n’importe quoi, ce sac en nylon tissé est devenu un symbole fort des déplacements forcés.

"Le +Ghana must go+ est là, venez l'acheter. Il est bien, il est bien", lance Agnes Ambomah d’une voix rythmée depuis son étal au bord de la route à Accra.

"Ce rouge est de très bonne qualité. Celui-ci est original", dit-elle en en soulevant un pour un client.

À 38 ans, Agnes est trop jeune pour se souvenir des événements qui ont donné à ce sac son triste surnom.

Mais pour Bashiru Tahiru c'est une toute autre histoire. À 70 ans, la vision de ce sac fait remonter en lui des souvenirs qu’il préférerait oublier.

Des sacs "Ghana Must Go" en vente à Accra, le 18 août 2026 au Ghana ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

"C’est un sac porte-malheur. Je ne m'en sers pas", confie Tahiru à l’AFP dans sa boutique de vêtements dans l’immense marché Makola à Accra.

Tahiru fait partie du quelque million de Ghanéens contraints de quitter le Nigeria lors de l’expulsion des migrants en situation irrégulière ordonnée par le gouvernement au début des années 1980.

Alors qu’il travaillait comme docker à Lagos, il se souvient avoir rangé ses affaires dans l’un de ces sacs à carreaux avant de quitter le pays.

Il redoutait d'être vu le portant dans les rues, car ce sac était déjà devenu un signe distinctif des migrants contre lesquels le pays s’était soudainement retourné.

Des décennies plus tard, les tensions antimigrants qui ont éclaté en Afrique du Sud cette année – y compris contre les Ghanéens présents dans le pays – ont ravivé ces souvenirs.

"Ça me rappelle le genre de souffrance que j’ai endurée au Nigeria", dit-il.

Le fils de Lee Wah, fondateur de Wah Ngai Canvas, dans sa boutique à Hong Kong, le 14 septembre 2026 ( AFP / Tommy WANG )

Vêtu d’une chemise à carreaux noir et blanc et portant une petite calotte noire, Tahiru se souvient avoir quitté le Nigeria à bord de l’un des nombreux cargos d’évacuation affrétés par le gouvernement ghanéen.

A présent, le Ghana et le Nigeria sont alliés plutôt qu’ennemis, Accra et Abuja menant une offensive diplomatique contre Pretoria et organisant des vols pour évacuer leurs ressortissants.

Tensions "antimigrants"

Les violences ont déclenché des débats sur les réseaux sociaux sur le symbole incarné par ce sac. Certains Sud-Africains estimant que l’origine du sac "Ghana must go" est un rappel que chaque pays – le Nigeria à l’époque, l’Afrique du Sud aujourd’hui – a le droit de dire "ça suffit".

Ce type de sac n'a pas été aperçu parmi ceux qui rentraient au Ghana et au Nigeria, des compagnies aériennes l’ayant interdit.

Des sacs résistants et imperméables aux couleurs rouge, blanche et bleue remplis par des travailleuses domestiques migrantes avec des objets de première nécessité, le 13 septembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Tommy WANG )

Mais ses rayures à carreaux ont été vues sur les routes, tirées à bout de bras, tandis que des immigrés fuyaient l’Afrique du Sud vers le Malawi, le Zimbabwe et le Mozambique.

L’histoire de ce sac remonte au Hong Kong des années 1960, en plein boom économique, où l’artisan Lee Wah, fondateur de Wah Ngai Canvas, est largement reconnu pour avoir transformé cette matière, importée de Taïwan et du Japon, en sacs résistants et imperméables.

Alors que la Chine s’ouvrait progressivement dans les années 1970, des milliers d'habitants de Hong Kong les utilisaient pour transporter des marchandises lorsqu’ils rendaient visite à des proches sur le continent.

Aujourd’hui encore, ces sacs sont considérés comme l’incarnation de la résilience de la ville.

"L’esprit de Hong Kong est un esprit indomptable (...) peu importe à quel point la vie devient difficile, on peut toujours aller jusqu’au bout", déclare à l’AFP le fils de Lee, qui a repris l’entreprise familiale.

Des sacs remplis "d'amour"

En Afrique de l’Ouest, autrefois associé à l’humiliation de l’exil et à la pauvreté, le sac est devenu au fil des années un incontournable.

"C’est devenu un sac utilitaire", explique Kweku Darko Ankrah, historien à l’Université du Ghana. "La connotation négative attachée à la migration n’existe plus".

Jenalyn Polinar (c), employée de maison, remplit un sac avec les objets qu'elle va envoyer à sa famille aux Philippines, le 13 septembre 2026 à Hong Kong ( AFP / Tommy WANG )

Des artistes et créateurs ont eux aussi pris goût à ce matériau.

Abdur Rahman Muhammad, 38 ans, peint des portraits en utilisant le motif du sac comme un élément de fond récurrent.

"Dans mon travail, il en est venu à représenter la résilience, l’espoir et la poursuite des rêves", a-t-il déclaré.

En 2007, la maison de luxe Louis Vuitton a réinterprété ce sac, suscitant des accusations d’appropriation culturelle et de manque de sensibilité en lien avec les expulsions massives.

Mais cela a aussi montré "comment le sac s’est désormais transformé, passant d’un statut associé à la pauvreté à un niveau intermédiaire, voire à un statut d’élite", selon Ankrah.

Le sac est également populaire parmi les employées de maison immigrées à Hong Kong.

Chaque dimanche, Jenalyn Polinar et ses compatriotes philippines se réunissent dans les rues de Hong Kong pour remplir les sacs de chaussures, de vêtements, de nouilles, de produits de toilette, pour les expédier dans leurs villages d’origine.

"C’est ma façon de leur donner mon amour", confie Polinar, 39 ans, à l’AFP.

Nilda Bendo, 56 ans, les utilise pour envoyer des cadeaux depuis vingt ans. C’est "un sac très simple, mais qui peut contenir beaucoup de choses", dit-elle, ajoutant qu'à chaque fois qu'il arrive à destination sa famille a hâte de l'ouvrir.