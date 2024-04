De grandes réformes sont à prévoir pour la FA Cup

Joyeux 153 ans !

La Fédération Anglaise a annoncé avoir conclu un partenariat pour les six prochaines saisons avec la Premier League. Ce rapprochement entre la Coupe et le championnat fait évoluer l’organisation de la plus ancienne des compétitions mondiales, puisque désormais chaque tour se jouera le week-end, y compris le cinquième qui se disputait jusqu’ici en milieu de semaine. De plus, la finale de la FA Cup se jouera l’avant-dernier week-end de la saison de PL et il n’y aura pas de matchs de championnats les jours précédents (pour concentrer les efforts à la préparation de l’évènement). Autre modification majeure : il n’y aura plus de match à rejouer en cas d’égalité, une règle qui existait pourtant depuis la première édition de la Cup. « Ce nouvel accord entre la FA et la Premier League renforce la FA Cup et donne à ce tournoi très spécial des week-ends exclusifs dans un calendrier de plus en plus chargé », a communiqué le directeur général de la fédération, Mark Bullingham.…

AD pour SOFOOT.com