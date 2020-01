De Gaulle, Gambetta... en 2020, Macron sur les traces du passé glorieux de la France

L'Histoire, comme un refuge. Lorsque l'unité nationale menace de se fissurer et que la météo sociale vire à l'orage, quoi de mieux qu'invoquer les mânes du glorieux passé français ? Emmanuel Macron, qui navigue depuis son élection par très gros temps, entre la quasi-insurrection des Gilets jaunes et un mouvement social d'ampleur contre la réforme des retraites, entend multiplier en 2020 les commémorations. Comme Nicolas Sarkozy et François Hollande l'avaient fait avant lui à mi-quinquennat, alors qu'ils étaient confrontés à une forte impopularité, pour fédérer le pays autour de son histoire commune, et redorer au passage leur blason présidentiel.Si la référence d'Emmanuel Macron reste, selon l'un de ses fidèles, « le Clemenceau de 1906, celui qui fut confronté à des crises sociales d'ampleur et à de grandes grèves », c'est dans les pas du général de Gaulle qu'il s'inscrira en 2020 à l'occasion d'un triple anniversaire : les 130 ans de la naissance du « grand Charles » à Lille, les 50 ans de sa disparition, et les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940 depuis la radio de Londres. Pour l'occasion, au-delà des cérémonies traditionnelles, il se rendra le 9 novembre prochain en pèlerinage à Colombey-les-Deux-Eglises, en Haute-Marne, où le général est inhumé.Son entourage promet « de grandes surprises »Il lui rendra surtout un hommage inédit le 7 mai à Montcornet, dans l'Aisne. Une semaine après le début de l'offensive du Troisième Reich contre la France, la Belgique et les Pays-Bas, le colonel de Gaulle, 49 ans, y mena en 1940 l'une des rares contre-attaques à la tête de la 4e division française cuirassée et de ses 85 chars. Défait par la 10e Panzerdivision allemande, le futur président confiera dans ses Mémoires qu'il forgea ce jour-là sa détermination à combattre l'Allemagne nazie : « Ce que j'ai pu faire par la suite, c'est ce jour-là que je l'ai résolu ».Un ...