De fortes pluies font quatre morts à Gaza dans l'effondrement d'un talus

par Nidal al-Mughrabi et Mahmoud Issa

Des pluies torrentielles dans la bande de Gaza ont provoqué l'effondrement d'un talus de sable et de pierres sur des tentes de Palestiniens déplacés, tuant une femme et trois enfants.

Selon les services de secours, les fortes pluies tombées dimanche soir ont emporté une partie du talus auquel est adossé un camp de familles déplacées au sud de Deir al Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Une femme et deux de ses enfants, âgés de six et huit ans, sont morts. Un autre enfant âgé de quatre ans est aussi décédé et six autres personnes ont été blessées.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, que Reuters n'a pas pu authentifier dans l'immédiat, montre des Palestiniens tentant de briser de gros rochers sableux à l'aide de marteaux tandis que d'autres évacuent du sable à l'aide de pelles avant que des corps enveloppés dans des couvertures et des bâches, maculées de sang, ne soient extraits.

"Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation à Gaza? Quiconque n'est pas mort sous les bombes et les missiles meurt d'immeubles qui s'effondrent sur eux, de sable et de montagnes qui s'effondrent sur eux", a dit Amal al Zein, 35 ans, membre de la famille des victimes.

Sohaib Abu Darbali, un témoin, a déclaré que l'effondrement du talus avait produit une détonation semblable à une explosion.

"Nous avons constaté que trois tentes étaient entièrement ensevelies après que la montagne s'est effondrée sur elles. Des gens étaient sous les décombres et nous ne pouvions pas les voir", a-t-il dit à Reuters.

La grande majorité des deux millions d'habitants de la bande de Gaza vit dans des camps de tentes ou dans les ruines de bâtiments dévastés par des frappes israéliennes durant les deux années de bombardements sur le territoire palestinien à la suite de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Beaucoup s'apprêtent à affronter un quatrième hiver sous des tentes, avec des pluies inondant leurs logements de fortune et détrempant leurs affaires.

Selon les autorités locales, au moins 70.000 tentes ont été inondées dès les premières heures des fortes pluies tombées à partir de samedi.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a rapporté que les organisations humanitaires présentes sur place avaient été sollicitées par plus de 26.000 familles réclamant une aide face aux dégâts subis par leurs abris ou leurs biens à la suite d'un week-end de pluies diluviennes.

Le cessez-le-feu officiellement en vigueur depuis un an, sous l'égide des Etats-Unis, devait s'accompagner de la reconstruction de la bande de Gaza mais peu a été fait depuis.

Il y a un mois, l'agence des Nations unies pour les migrations (OIM) avait dit la quasi-totalité de la population de Gaza n'avait nulle part où se loger, au moment où le phénomène climatique El Niño est susceptible d'entraîner d'abondantes précipitations.

Mahmoud Bassal, porte-parole du service de défense civile de Gaza, dit que les habitants installent leurs tentes près de talus en pensant qu'ils leur serviront de protection.

"Les tentes ne peuvent pas protéger les gens, ni de la pluie ni de la chaleur, la seule solution c'est la reconstruction", a-t-il0 dit à Reuters.

Israël déclare que le préalable à toute reconstruction est le désarmement du Hamas.

(Nidal al-Mughrabi, Mahmoud Issa et Ramadan Abed, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)