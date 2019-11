De Claude Nougaro à The National... six chansons autour du vin

Le lundi, le service Culture du « Monde » propose aux lecteurs de « La Matinale » un choix de concerts, de festivals, d'ouvrages, de disques, de spectacles...

LA LISTE DE LA MATINALE

Chaque troisième jeudi du mois de novembre, à minuit, débute la commercialisation du beaujolais nouveau. L'occasion de revenir, quelques jours avant jeudi 21 novembre donc, sur la thématique du vin dans la musique. Une sélection de six chansons, que nous accompagnons d'un rappel du message sanitaire : « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération ».

« Le Beaujolais », par Jean Constantin

Puisque beaujolais il y a, autant débuter par une chanson qui en a le titre. C'est à Jean Constantin, auteur-compositeur, pianiste et chanteur, mort le 30 janvier 1997, que l'on doit cette savoureuse fantaisie, qui débute par une ambiance cha-cha-cha énergique avant de virer à l'accompagnement jazz swing. Jean Constantin, dont on rappellera qu'il a notamment composé la musique du film Les Quatre Cents coups, de François Truffaut, écrit Mon manège à moi pour Edith Piaf ou Ma Gigolette pour Yves Montand, composé Mon truc en plumes pour Zizi Jeanmaire, a souvent eu dans ses chansons le goût du jeu avec les mots. Ici beaujolais rime avec lait, boisson qui ne trouve guère grâce à ses papilles. Sylvain Siclier

« All The Wine », par The National

Matt Berninger, chanteur tourmenté du groupe de rock new-yorkais The National, est réputé pour cultiver des paroles au caractère ambigu voire cryptique. La chanson All The Wine, tirée du troisième album du groupe Alligator paru en 2005, est un classique de leur répertoire. Et ne serait-ce que pour son refrain enivrant « And all the wine is all for me », répété à plusieurs reprises, sa place dans notre sélection est amplement justifiée.

