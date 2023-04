De Bruyne, tueur de Gunners

Le printemps est bien entamé et Kevin de Bruyne brille de mille feux, comme ce mercredi soir contre Arsenal. Au-delà de son doublé, le Belge a livré un récital technique et confirmé sa complicité avec Erling Haaland.

C’était un match aux allures de finale. Celui qui allait l’emporter pouvait prendre son destin en main et peut-être décider du sort du championnat. Sur la pelouse de l’Etihad Stadium ce mercredi, il n’y a finalement qu’une seule équipe – Manchester City – qui s’est pointée avec des idées claires plein la tête, pendant que l’autre, Arsenal, a passé sa soirée à servir de punching-ball. Dans l’euphorie mancunienne, un homme est sorti du lot : Kevin De Bruyne. Dans tous les bons coups, le Belge a disséqué par tous les moyens possibles la défense des Gunners, qui n’a jamais trouvé la solution pour l’arrêter. Double buteur et passeur sur la réalisation de Stones, KDB a livré l’un des meilleurs matchs de sa saison au moment idéal, puisque dans le même temps, Erling Haaland s’est longtemps frustré à échouer devant la cage d’Aaron Ramsdale.

Des rôles inversés avec Haaland

Le show n’a pas mis bien longtemps à commencer : au bout de sept minutes, le Norvégien a trouvé un premier décalage pour son meneur de jeu, qui s’est faufilé entre les hommes d’Arteta et a dégainé depuis l’extérieur de la surface. Imparable pour le portier d’Arsenal, qui a en revanche posé beaucoup plus de soucis à Haaland, qui a dû attendre la 94 e minute pour ouvrir son compteur. Avant ça, KDB avait eu le temps de déposer un ballon millimétré sur le crâne de John Stones pour le but du break, et de s’offrir un doublé en seconde période en ouvrant encore magnifiquement son pied face à un Rob Holding impuissant. Chaque ballon touché par le rouquin mancunien semblait être un enfer à défendre pour les Gunners , qui ont plus que jamais souffert de l’absence de William Saliba dans leurs rangs et de la complémentarité du meneur adverse avec son buteur.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com