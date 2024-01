De Bruyne, retour royal

Absent des terrains durant la première partie de saison, Kevin De Bruyne a effectué un retour remarquable et décisif avec Manchester City contre Newcastle. Comme pour rappeler le joueur fabuleux qu’il est toujours .

Le 7 janvier dernier, l’Etihad Stadium acclamait son retour. Éloigné des terrains plusieurs mois durant à la suite d’une vilaine blessure à l’ischio-jambier, Kevin De Bruyne refoulait en effet les pelouses pour la première fois depuis le mois d’août. L’occasion de se dégourdir les jambes, de tâter du cuir et – évidemment – de délivrer une passe décisive afin de sceller la balade de Manchester City face à Huddersfield (5-0) en troisième tour de FA Cup. Ce samedi, six jours plus tard, le Belge a donc décidé de hausser le ton. En 21 minutes montre en main contre Newcastle (2-3), le meneur de jeu a régalé, en marquant et en passant. La routine retrouvée.

Les cadeaux de KDB

Cinq mois, c’est ainsi le temps passé sans voir De Bruyne jouer au foot. Une parenthèse bien trop longue, qui a vu l’intéressé changer de look, louper 38 matchs (32 avec City, 6 avec la Belgique) et indirectement faire baisser le rendement de son club. Depuis le début de saison, un élément semblait effectivement manquer à la machine infaillible imaginée par Pep Guardiola. L’ultradomination bleu ciel s’est étiolée entre août et décembre (quatre nuls et trois défaites en Premier League), rendant curieusement visibles certaines lacunes – défensivement et dans l’entre-jeu justement –, et permettant à Liverpool, Aston Villa et Arsenal de rester à bonne distance dans la course au titre.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com