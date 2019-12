A. AntisémitismeL'antisémitisme prêté au Parti travailliste et à son chef, Jeremy Corbyn, a dominé les débats. Le grand rabbin du Royaume-Uni, Ephraïm Mirvis, a dénoncé un « poison autorisé au sommet ». De son côté, la droite a été accusée de ne pas combattre l'islamophobie dans ses rangs.B. Brexit PartyDépassé sur sa droite par Boris Johnson, le leader nationaliste Nigel Farage a été le grand absent de la campagne. Le chant du cygne du trouble-fête de la politique britannique ?C. CanadaL'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne, dont la négociation a pris sept ans et qui ne porte que sur les biens, a été au c?ur des échanges à la suite de la promesse de Johnson de conclure un accord commercial avec Bruxelles d'ici à la fin de la période de transition en décembre 2020.D. DéputésChacune des 650 circonscriptions d'Angleterre, d'Écosse, du pays de Galles et d'Irlande du Nord regroupe environ 70 000 inscrits. Elles enverront chacune un député à la Chambre des communes. Le Premier ministre, Boris Johnson, et le leader du Labour, Jeremy Corbyn, sont eux-mêmes députés.E. Ressortissants européensSelon Boris Johnson, les migrants européens « ont pu traiter le Royaume-Uni comme si c'était leur propre pays » pendant trop longtemps?F. « First past the post »Les élections à la Chambre basse du Parlement se tiennent au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le candidat qui recueille le plus de...