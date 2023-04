information fournie par So Foot • 12/04/2023 à 17:18

Dayot Upamecano victime d’insultes racistes, le Bayern Munich condamne

Après Nico Williams qui a quitté les réseaux sociaux ou Romelu Lukaku avec l’Inter contre la Juventus, c’est au tour de Dayot Upamenaco de subir le racisme dans le monde du football, d’après Sky Sports. Après la lourde défaite (3-0) du Bayern Munich sur la pelouse de Manchester City, le défenseur français a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux à cause de sa piètre prestation de ce mardi. Le club allemand condamne totalement ces actes. « Au Bayern, nous condamnons tous le racisme le plus fort possible ! Tout le club vous soutient, Upa ! » Thomas Tuchel a lui affiché son défenseur lors d’une interview d’après-match, pour des raisons sportives, en rappelant que malgré tout, son roc bavarois reste important pour la suite de la saison.

Force à toi, Dayot.…

TJ pour SOFOOT.com