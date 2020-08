Dayot Upamecano, pièce indestructible

À la faveur d'une performance stratosphérique face à l'Atlético de Madrid jeudi, Dayot Upamecano s'est définitivement imposé comme un futur défenseur alpha, capable de tout ce qu'un défenseur moderne peut, ou doit, faire. Le tout, avec un Diego Costa dans la poche arrière du short.

Un Costa dans la poche arrière du short

Dans un jeu de construction, il y a toujours une pièce, plus solide, qui sert de fondations aux autres et qui permet de constituer des structures ambitieuses. Dans l'esprit génial de Julian Nagelsmann, plus jeune entraîneur à accéder à une demi-finale de Ligue des champions à la faveur de la victoire des siens face à ceux de Simeone (2-1), Dayot Upamecano est probablement celle-ci. L'Europe s'en est convaincue également, jeudi, suite à la masterclass ahurissante du Français, justement élu homme du match d'un quart de finale de C1 à seulement 21 ans. Dans la droite ligne d'une progression linéaire depuis sa signature au RB Leipzig en 2017, le natif d'Évreux s'est définitivement imposé comme le patron indiscutable d'une arrière-garde qui affrontera au prochain tour l'armada offensive du PSG.De fait, Upamecano a réalisé jeudi un match de cochon. Tout d'abord en mettant dans sa poche le Shrek de l'Atlético de Madrid, Diego Costa, inexistant pendant l'ensemble de la rencontre. Pourtant adepte des coups bas, c'est même l'attaquant espagnol, mis hors de lui, qui a failli péter les plombs, à l'heure de jeu, en essuyant ses crampons sur le tibia de l'ancien Valenciennois. ", a confié le grand Dayot en conférence d'après-match." Tant et si bien que Diego Costa n'est jamais rentré dans le sien : sa sortie, à la 72, est tout un symbole : un Upamecano encore bien fringuant, impérial, et un Diego Costa épuisé, ébouriffé, tout penaud, réduit à un amuse-bouche et renvoyé à ses gammes par un minot.Au-delà de son duel largement remporté, Upamecano a signé une copie quasi-parfaite, qui aurait pu conduire les statisticiens d'Opta à douter de leurs chiffres. Défensivement, les