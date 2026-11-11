Dayot Upamecano dévoile une partie de la méthode Zizou

Et si ce n’était pas lui, le vrai leader des Bleus ? Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille d’Italie-France, Dayot Upamecano a laissé filer quelques clés tactiques imposées par le nouveau sélectionneur Zinédine Zidane. Interrogé spécifiquement sur les consignes données à la défense française, le défenseur central du Bayern Munich en a même profité pour annoncer la couleur avant ce déplacement italien.

« Il nous demande d’aller chercher l’adversaire »

« Il nous demande d’aller presser, d’aller chercher l’adversaire et de vite récupérer la balle, c’est un jeu qui me plaît. Je pense que je me suis vite adapté. Demain contre l’Italie on ira les chercher, comme on a fait les matchs précédents » , a expliqué Upamecano. Un plan de jeu assumé, pour un joueur qui n’a d’ailleurs pas peur des montées et du dépassement de fonction, en témoigne ce but complètement fou avec le Bayern à Fribourg.…

TJ pour SOFOOT.com