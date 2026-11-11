 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dayot Upamecano dévoile une partie de la méthode Zizou
information fournie par So Foot 11/11/2026 à 20:33

Ajouter Boursorama à vos sources

Dayot Upamecano dévoile une partie de la méthode Zizou

Dayot Upamecano dévoile une partie de la méthode Zizou

Et si ce n’était pas lui, le vrai leader des Bleus ? Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille d’Italie-France, Dayot Upamecano a laissé filer quelques clés tactiques imposées par le nouveau sélectionneur Zinédine Zidane. Interrogé spécifiquement sur les consignes données à la défense française, le défenseur central du Bayern Munich en a même profité pour annoncer la couleur avant ce déplacement italien.

« Il nous demande d’aller chercher l’adversaire »

« Il nous demande d’aller presser, d’aller chercher l’adversaire et de vite récupérer la balle, c’est un jeu qui me plaît. Je pense que je me suis vite adapté. Demain contre l’Italie on ira les chercher, comme on a fait les matchs précédents » , a expliqué Upamecano. Un plan de jeu assumé, pour un joueur qui n’a d’ailleurs pas peur des montées et du dépassement de fonction, en témoigne ce but complètement fou avec le Bayern à Fribourg.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Qui pour remplacer Mbappé en pointe ? Zidane hésite
    Qui pour remplacer Mbappé en pointe ? Zidane hésite
    information fournie par So Foot 11.11.2026 21:03 

    En conférence de presse à la veille d’Italie-France, Zinédine Zidane a très vite confirmé le forfait de Kylian Mbappé, qui a ressenti une gêne physique et qui n’a pas pris part à l’entraînement des Bleus ce mercredi matin à Clairefontaine. Et donc, reste maintenant ... Lire la suite

  • Des journalistes français, des joueurs de foot et des personnalités demandent la libération de Christophe Gleizes après un match de foot solidaire le 11 novembre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Mobilisation intacte, impasse diplomatique : 500e jour de détention pour Christophe Gleizes en Algérie
    information fournie par AFP 11.11.2026 20:50 

    Un match de foot solidaire mais toujours aucune perspective de libération : des personnalités ont revêtu maillots et crampons mercredi soir à Paris pour marquer les 500 jours de détention du journaliste français Christophe Gleizes, dont la famille a été reçue au ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé lors d'un entraînement des Bleus, le 9 novembre 2026 à Clairefontaine ( AFP / FRANCK FIFE )
    Equipe de France : Kylian Mbappé forfait contre l'Italie en Ligue des nations (Zidane)
    information fournie par AFP 11.11.2026 20:35 

    Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, victime d'une gêne aux ischios-jambiers, est forfait pour le match de Ligue des nations face à l'Italie jeudi à Milan, a annoncé mercredi Zinédine Zidane, le sélectionneur des Bleus. "Il sera forfait demain, il ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé manquera bien l'Italie
    Kylian Mbappé manquera bien l'Italie
    information fournie par So Foot 11.11.2026 20:29 

    Encore un blessé. Comme pressenti dans la journée, Kylian Mbappé est officiellement forfait face à l’Italie. C’est Zinédine Zidane qui vient de l’annoncer ce mercredi soir en conférence de presse. « Oui, Kylian sera forfait demain. Il a ressenti une petite douleur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank