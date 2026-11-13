Dayot Upamecano a quitté le rassemblement des Bleus

Dayot Upamecano a quitté le rassemblement des Bleus

Décidément pas sa soirée. Après la débâcle subie ce jeudi face à l’Italie, la FFF a annoncé ce vendredi matin le départ précipité de Dayot Upamecano.

« Avec l’accord du coach, Dayot Upamecano a quitté le rassemblement et rentre à Munich pour raison personnelle » , a fait savoir le service presse de la Fédé, sans donner plus de précisions.…

AP pour SOFOOT.com