Dayot Upamecano a quitté le rassemblement des Bleus
Décidément pas sa soirée. Après la débâcle subie ce jeudi face à l’Italie, la FFF a annoncé ce vendredi matin le départ précipité de Dayot Upamecano.
« Avec l’accord du coach, Dayot Upamecano a quitté le rassemblement et rentre à Munich pour raison personnelle » , a fait savoir le service presse de la Fédé, sans donner plus de précisions.…
AP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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